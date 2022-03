Fußball

18.03.2022

Tapfheim will in der A-Klasse West 3 oben dranbleiben

Der SC Tapfheim startet am Wochenende in die Rückrunde der A-Klasse West 3.

Plus Der SCT, der als Tabellenfünfter überwintert hat, hat allerdings eine chaotische Vorbereitung hinter sich. Den FC Mertingen II plagen ebenfalls Personalsorgen.

In der A-Klasse West 3 finden sich die beiden DZ-Mannschaften im Mittelfeld wieder. Während der FC Mertingen II als Tabellensiebter Luft nach oben und unten hat, ist der SC Tapfheim als Fünfter noch auf Tuchfühlung zur Spitze. Vier Punkte Rückstand sind es zum Tabellenführer aus Unterliezheim, dabei haben die Tapfheimer noch das Nachholspiel am Sonntag gegen Roggden in der Hinterhand. „Wir wollen so lange wie möglich oben dranbleiben“, gibt Trainer Lukas Bischof die Marschroute vor. Doch die Vorbereitung lief laut Bischof alles andere als optimal. „So eine schlechte und chaotische Vorbereitung hatten wir noch nie“, ärgert sich der Übungsleiter.

