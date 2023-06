Fußball

Thomas Holzapfel übernimmt die Rainer U 23

Plus Der erfahrene Übungsleiter wechselt aus der A-Jugend in den Herren-Bereich. Was den 58-Jährigen von der „knackigen Aufgabe“ überzeugt hat und wie sich der Kader gestaltet.

Mit Bekanntgabe des Wechsels von Trainer Tjark Dannemann von der zweiten zur ersten Fußball-Mannschaft des TSV Rain war gleichzeitig klar, dass die Zweite einen neuen Trainer brauchen würde. Dieses Problem hat der Verein nun gelöst. Die Lücke wird ebenfalls mit einem Übungsleiter aus den eigenen Reihen gestopft: Thomas Holzapfel hatte in der Frühjahrsrunde noch für neun Spiele die A-Jugend der Lechstädter in der Landesliga übernommen und wird zur neuen Saison 2023/24 nun die U23 trainieren.

Mit Holzapfel bekommen die Rainer in der Bezirksliga einen sehr erfahrenen Trainer an die Seitenlinie, der über 30 Jahre Erfahrung mitbringt. In der Region ist er durch seine Trainerstationen unter anderem in Münster oder Lauingen bekannt, wo es bereits Duelle mit der Rainer U23 gab. Zu dem neuen Posten kam er über einen Vereinskollegen, Jugendleiter Wolfgang Dußmann: „Er hatte gehört, dass durch den Umbruch im Team noch nicht klar war, wer neuer Trainer der Zweiten ist. Dußmann hat mich dann empfohlen.“ Nach dem folgenden Gespräch zwischen ihm und den beiden Abteilungsleitern Michael Haid und Niko Schröttle sei man sich schnell einig gewesen.

