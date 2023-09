Fußball

16:50 Uhr

Thomas Holzapfel verlässt den TSV Rain II

Plus Die U 23 rangiert im Tabellenkeller der Bezirksliga Nord. Jetzt ist der Trainer zurückgetreten. Wie es für das Team nun weitergeht.

Von Stephanie Anton Artikel anhören Shape

Es ist eine schwierige Zeit für das Fußball-Team des TSV Rain II. Auch im vergangenen Derby gegen den SV Wörnitzstein-Berg konnte es nicht gewinnen. Nach der 1:3-Niederlage rutschte die Mannschaft nach einem guten Saisonstart weiter in der Tabelle ab und findet sich nach acht Spieltagen erstmals auf einem Abstiegsrelegationsplatz wieder. Trainer Thomas Holzapfel hat nun die Konsequenzen aus der Pleitenserie gezogen und ist am Freitag zurückgetreten. Das teilt Abteilungsleiter Michael Haid mit, der auch im Team mitkickt. Er führt auch die Gründe für Holzapfels Entscheidung an.

„Er hat uns darüber informiert, dass die Mannschaft neue Impulse brauche und sein Rücktritt diese vielleicht ermöglichen werde“, sagt Haid.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen