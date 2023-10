Fußball

Tjark Dannemann: „Blicke mit Stolz auf meine Arbeit zurück“

Plus Der TSV Rain hat sich von seinem Bayernliga-Trainer getrennt. Dieser äußert sich nun zur Entscheidung des Vereins.

Der TSV Rain hat sich wie berichtet vom Trainer der ersten Fußball-Mannschaft, Tjark Dannemann, getrennt. Nachdem Sportlicher Leiter Jürgen Meissner bereits die Gründe für die Entscheidung genannt hat, äußert sich nun auch der 25-jährige Übungsleiter selbst.

In einer Mitteilung äußert er sich folgendermaßen: „Am Sonntagmorgen wurde ich ausschließlich vom sportlichen Leiter in einem Gespräch informiert, dass er mich entlassen muss. Diese Entscheidung muss ich so akzeptieren, gleichwohl die Enttäuschung bei mir absolut überwiegt. Während ich im Mai die U 15 des Vereins trainierte und parallel die U23 nach meinem Amtsantritt im Februar zum Klassenerhalt geführt habe, habe ich mich auf Nachfrage dazu entschlossen, eine Mannschaft in der Bayernliga zu übernehmen, die nicht existierte. Mit viel Herzblut und Energie habe ich es geschafft, eine Mannschaft zu formen, die sich bereits zwei Monate später zum Saisonbeginn voll konkurrenzfähig präsentierte. Die gesteckten Ziele des Vereins habe ich zusammen mit meinem Trainerteam und meinen Spielern zu diesem Zeitpunkt erreicht und blicke daher mit einer berechtigten Portion Stolz auf meine geleistete Arbeit zurück. Der Mannschaft und den einzelnen Spielern, mit welchen ich zu jedem Zeitpunkt ein hervorragendes, respektables und vertrauensvolles Verhältnis hatte, wünsche ich nun für die restliche Saison und ihren weiteren sportlichen Werdegang alles erdenklich Gute.“ (AZ)

