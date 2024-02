Tjark Dannemann übernimmt den TSV Wertingen im Sommer

Der ehemalige Trainer des TSV Rain hat bald eine neue Aufgabe beim derzeitigen Bezirksliga-Spitzenreiter.

Daniel Schneider, Trainer des Bezirksliga-Ersten TSV Wertingen und ehemaliger Trainer des TSV Rain (2017 bis 2019), verlässt die Zusamstädter auf eigenen Wunsch zum Ende der Saison. Der 37-Jährige möchte eine fußballerische Pause einlegen, um mehr Zeit mit der eigenen Familie verbringen zu können. Ein Nachfolger ist schon gefunden: Ab der Sommerpause wird Tjark Dannemann das Coaching übernehmen. In der vergangenen Saison führte der 26-Jährige den TSV Rain II in der Bezirksliga in der Rückrunde zum Klassenerhalt. Danach durfte der B-Lizenz-Inhaber in die erste Mannschaft aufsteigen und trainierte in der Hinrunde der aktuellen Saison die Rainer Bayernliga-Truppe. Er holte dort mit einer nahezu komplett neu zusammengestellten Mannschaft 18 Punkte in 16 Spielen. (tm)