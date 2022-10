TKSV Donauwörth erwischt Favorit Gundelsheim eiskalt

3:0 heißt es am Ende für die Kreisstädter. Wörnitzstein II deklassiert Maihingen II mit 5:0. Pleite für Huisheim.

Der BC Huisheim muss sich damit abfinden, zu den Kellerkindern der Fußball-A-Klasse Nord zu zählen. Bei Mündling-Sulzdorf kassierten die Huisheimer beim 1:3 bereits die siebte Saisonniederlage. An der Spitze nichts Neues: Megesheim (4:2–Heimsieg gegen Wallerstein) marschiert mit sechs Punkten Vorsprung in Richtung Herbstmeisterschaft. Schärfster Verfolger ist Eintracht T.R.B., das bei Nähermemmingen-Baldingen einen 2:0-Sieg eingefahren hat. Einen Dämpfer verpasste der TKSV Donauwörth dem vorigen Tabellenzweiten aus Gundelsheim.

SV Wörnitzstein-Berg II – FC Maihingen 2 5:0 (1:0). Es dauerte bis kurz vor Pause, ehe die Hausherren durch Mathias Färber mit 1:0 in Führung gingen. Danach hielten die Rieser gut dagegen, vereitelten zahlreiche Chancen. Das 2:0 durch Babio Strobel (77. Minute) leitete den Kantersieg des SVW ein. Tim Haberstetter und zweimal Oliver Wanner sorgten mit ihren Toren für den dann doch deutlichen Erfolg. (AZ)

FSG Mündling-Sulzdorf – BC Huisheim 3:2 (1:2). Zur Pause lagen die Gäste in Front, nachdem sie das 1:0 durch Nico Käfer durch Treffer von Janos Steib und Fabian Nesselthaler aufgeholt hatten. Nach einer Stunde glückte zwar Maro Prestle der Ausgleich, doch zwei Minuten vor Spielende traf Georg Heckel zum schmeichelhaften 3:2. (AZ)

SC Nähermemmingen-Baldingen – Eintracht T.R.B. 0:2 (0:1). Am Kirchweihsonntag kassierte die Heimelf eine unnötige Niederlage. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten die Gastgeber die ersten Chancen, ehe die Gäste durch Markus Pfaffls Sonntagsschuss in Führung gingen. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Pfaffl das 2:0, während Franzisko Gröner für den SCNB eine Möglichkeit zum Anschluss liegen ließ. Eine weitere Torchance besaß Lucas Kraus, der jedoch aus aussichtsreicher Position vergab. (rn)

TKSV Donauwörth – TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 3:0 (1:0). Die Heimelf zeigte die Grenzen des Verfolgers auf. Can Ceylan legte mit dem frühen 1:0 den Grundstock für den deutlichen Sieg, der aufgrund der Dominanz verdient war. Deniz Karabal und Robin Dithei sorgten für die weiteren Treffer. Die Gäste enttäuschten in allen Belangen, erspielten sich in 90 Minuten kaum Chancen. (tk)

Lesen Sie dazu auch

SpVgg Ederheim – SV Otting 3:1 (1:0). Absteiger Ederheim ging als klarer Favorit in die Partie und wurde dieser Rolle auch gerecht. Lars Möhnle erzielte nach rund 30 Minuten die 1:0-Führung, die bis zur Pause hielt.

Nach dem Seitenwechsel war Ottings Johannes Kleinle zur Stelle, der zum 1:1 ausglich. Nur eine Minute später traf Lars Möhnle zum zweiten Mal und kurz vor dem Spielende schraubte Daniel Deininger das Ergebnis auf 3:1. (AZ)

Großsorheim fährt verdienten Heimsieg ein

Großsorheim/Hoppingen – SV Wechingen 3:2 (1:1). Einen verdienten Sieg feierten die Hausherren, die gegen den SV Wechingen mit 3:2 gewannen. In der ausgeglichenen Anfangsphase traf Axel Dürrwanger nach einer Ecke zum 0:1. Noch vor der Pause glich Robert Kopp mit einem Schlenzer dann das 0:1 aus.

Nach dem Wechsel scheiterte Jakob Ganzenmüller am Pfosten, doch sein Bruder Jonas staubte später zum 2:1 ab. Die Gäste trafen bei einer Großchance den Pfosten, während Jannik Eckmeier nach einem Konter auf 3:2 erhöhte. Mit dem Schlusspfiff verkürzte Simon Greiner auf 3:2. (stu)