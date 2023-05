TKSV Donauwörth findet nicht ins Spiel

Die Donauwörther Elf kassiert eine 1:3-Niederlage gegen Wallerstein. Das A-Klassen-Spiel von Gundelsheim wird wegen Platzregens abgebrochen.

Während der Spitzenreiter der A-Klasse Nord, der SV Megesheim, mit einem 4:2-Sieg gegen Nähermemmingen-Baldingen seine Position festigte, wurde die Partie von Verfolger Gundelsheim/Weilheim-Rehau in Ederheim wegen eines heftigen Platzregens beim Stand von 1:1 abgebrochen. Die Partie ist für kommenden Freitag neu angesetzt worden. Im Kellderduell behielt der BC Huisheim in Großsorheim/Hoppingen mit 2:0 die Oberhand.

Eintracht T.R.B. – SV Wörnitzstein-Berg 2 3:0 (1:0). Die Eintracht konnten einen verdienten Heimsieg einfahren. Die Gäste wurden lediglich durch Standards und lange Balle gefährlich. Kurz vor der Pause erzielte Matthias Lechner das 1:0. Die Gäste kamen danach besser ins Spiel. Johannes Templer glückte in der 77. Minute das 2:0 – ein Tor aus spitzem Winkel. Templer krönte seine Leistung mit dem 3:0 in der 82. Minute. Am Ende ein verdienter Sieg gegen kämpferisch starke Gäste. (tr)

SV Otting erkämpft sich den gerechten Ausgleich

FSG Mündling-Sulzdorf – SV Otting 1:1 (1:0). In einer keinesfalls hochwertigen Partie teilten sich die Mannschaften leistungsgerecht die Punkte. In der ersten Halbzeit war die Heimelf noch im Vorteil. In der 36. Minute brachte Johannes Fritz nach einer Vorlage von Michael Fritz die FSG in Führung. Nach der Pause verflachte das Spiel zusehends. In der 75. Minute gelang den Gästen der gerechte Ausgleich durch Daniel Rosskopf. (fsg)

TKSV Donauwörth – SC Wallerstein 1:3 (1:2). Die Gastgeber kamen nie richtig ins Spiel. Ehe sie sich versahen, lagen sie nach einer guten halben Stunde durch Treffer von Jannis Mayer mit 0:2 im Rückstand. Robin Diethei verkürzte kurz vor der Pause auf 1:2. Dem TKSV gelang es nach der Halbzeit nicht, den Ausgleich zu erzielen. In der Nachspielzeit glückte Tobias Stelzle das 1:3. (dz)

Großsorheim/Hoppingen – BC Huisheim 0:2 (0:1). Bereits kurz nach Anpfiff erzielte Jonas Steib aus zehn Metern das 1:0 für den BCH. Danach spielte die Heimelf überlegen, doch Christoph Beck scheiterte an Keeper Katzenberger und Sandro Haller schoss über das Gästetor. Im zweiten Durchgang drückte Tobias Kaufmann den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Gegen Spielende rettete die Heimabwehr einmal auf der Linie. (rn)

