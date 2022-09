TKSV Donauwörth gewinnt dank Doppelpacker Yalcin

Plus 3:1-Heimerfolg gegen FSG Mündling-Sulzdorf. SG Gundelsheim ist nun Tabellenzweiter der A-Klasse Nord.

Durch einen 4:2-Heimerfolg gegen Großsorheim/Hoppingen ist die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau nun erster Verfolger von Spitzenreiter Megesheim in der Fußball-A-Klasse Nord. Otting feierte einen souveränen Heimerfolg, während sich Huisheim und Eintracht T.R.B. mit einem torlosen Remis trennen.