TSV Bäumenheim ärgert den Nachbarn im Derby

Der FC Mertingen II unterliegt dem TSV Bäumenheim in der A-Klasse West III 1:4. SpVgg Brachstadt erringt einen Punkt in Lutzingen.

Im Fußball rächt es sich meist, wenn viele klare Chancen nicht zum Torerfolg führen. So auch beim FC Mertingen II, der im Derby der A-Klasse West III gegen den TSV Bäumenheim strauchelte und so den zweiten Tabellenplatz einbüßte.

FC Mertingen 2 – TSV Bäumenheim 1:4 (0:2). Die Hausherren vermochten im Derby ihre Chancen nicht zu verwerten. Markus Mordstein (14.) und Bali Jiihad (24.) sorgten für eine schnelle Führung. Es dauerte bis zur 50. Minute, ehe Max Fitz der Ausgleichstreffer glückte. Bis dahin versiebten die Mertinger bereits gute Möglichkeiten. Das 1:3 erzielte in der 71. Minute mit einem satten Weitschuss Tobias Wagner. Kurz vor dem Abpfiff baute Harun Seckin Bäumenheims Führung zu einem überraschend hohen 4:1-Sieg aus. (sai)

Die Gastgeber gingen schon frühzeitig durch Fabian Weißburger in Führung, die eine Viertelstunde später Raphael Schuster gar auf 2:0 ausbaute. Noch vor dem Pausenpfiff konnten die Gäste durch Christoph Thoma auf 2:1 verkürzen. Mehr ließen in der Folgezeit die Tapfheimer aber nicht mehr zu. (dirg)

SV Kicklingen-Fristingen II – SV Genderkingen 3:0 (2:0). Durch diesen verdienten Heimerfolg rückte Kicklingen II auf den zweiten Tabellenplatz vor. David Löfflers 1:0 stellte schon früh die Weichen auf Sieg (6.). Markus Hitzler machte den Doppelschlag perfekt – 2:0 (9.). Kurz vor Ende machte André Schneider mit dem 3:0 den Deckel drauf. (doze)

SG Lutzingen – SpVgg Brachstadt-Oppertshofen 3:3 (1:1). In der torreichen Partie lagen die Gastgeber zweimal vorne (1:0 Patrick Öxler; 2:1 Michael Hochstädter) und einmal hinten, als Thomas Eisenbarth einen Doppelschlag für Brachstadt gelandet hatte (75./76.). Für den verdienten SGL-Ausgleich sorgte in der Schlussminute Michael Hochstädter per Strafstoß. (doze)

