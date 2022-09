TSV Ebermergen ärgert das Spitzenteam aus Flotzheim

Plus Der TSV Ebermergen fährt einen 2:0-Sieg gegen Flotzheim ein, das die erste Saisonniederlage kassiert. Monheim übernimmt nach dem 3:2-Sieg bei der SG Wolferstadt/Wemding die Spitze der Kreisklasse Nord I. Harburg und bleiben oben dran.

Eng zusammengerutscht ist das Vorderfeld in der Fußball-Kreisklasse Nord I nach dem 8. Spieltag. Von Rang eins bis sechs sind es nur zwei Punkte Unterschied. Neuer Tabellenführer ist der TSV Monheim nach einem 3:2-Erfolg bei Wolferstadt/Wemding. Lokalrivale SG Flotzheim/Fünfstetten musste dagegen in Ebermergen mit einem 0:2 die erste Saisonpleite verkraften. Der TSV Harburg gewann beim bisherigen Spitzenreiter Deiningen und ist ebenso oben mit dabei wie der starke Aufsteiger SV Mauren und Ebermergen.