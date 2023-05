TSV Ebermergen springt auf Platz zwei der Kreisklasse Nord I

Am vorletzten Spieltag überholt der TSV Ebermergen die SG Flotzheim/Fünfstetten und wahrt die Aufstiegschancen. Die SG Wolferstadt/Wemding muss weiter zittern.

Die SpVgg Deiningen hat den Meistertitel in der Fußball-Kreisklasse Nord I so gut wie sicher. Dahinter gibt es aber einen packenden Zweikampf um den Relegationsplatz. Da die SG Flotzheim/ Fünfstetten in Birkhausen patzte, hat nun Ebermergen die besseren Karten. Die SG TSV Wolferstadt/ TSV Wemding II muss durch eine unglückliche Niederlage in letzter Sekunde weiter um den Klassenerhalt bangen.

TSV Ebermergen – SV Mauren 3:0 (0:0). Nach der Niederlage im Topspiel konnte der TSV Ebermergen im Derby nun wieder dreifach punkten. In einer ereignisreichen Partie mit Feldvorteilen für die Heimmannschaft gewann der TSV am Ende verdient mit 3:0. Nach anfänglichem Abtasten ergaben sich Chancen auf beiden Seiten. Die beste vergab Mauren in der 23. Minute durch Löfflad. Ebermergen verpasste kurz darauf mit einem Pfostentreffer von Daniel Bayer die Führung. Nach der Halbzeit kam Ebermergen besser aus der Kabine und ging durch einen Kopfballtreffer durch Andreas Göttler nach einem Eckball in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Marco Rühl auf 2:0. Bis zur 75. Minute spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab, ehe Thorsten König einen Schuss von Tim Scheithauer zum 3:0-Endstand unhaltbar abfälschte. (tsv)

SG Birkhausen/Munzingen – SG Flotzheim/Fünfstetten 2:0 (2:0). Die Heimelf erwischte den besseren Start. Leiminger zielte am langen Eck vorbei (8.), bevor Christian Westphal eine Hereingabe in Mittelstürmerposition zum 1:0 verwertete (16.). Gegenüber klärte Tormann Röttinger im Herauslaufen gegen Jonas Roßkopf (27.). Gästekeeper Vogel parierte gegen Rauwolf, doch Florian Bauer traf im Nachschuss zum 2:0 (36.). Nach dem Wechsel hätte Leiminger erhöhen können, doch sowohl mit einem Handelfmeter (48.), als auch mit einem 18-Meter-Schuss (62.) scheiterte er an Vogel. Die einzige Gästechance besaß Sebald, dessen Freistoß an die Latte knallte (70.). Leiminger, Traber und Westphal hätten noch nachlegen können, doch es blieb beim verdienten 2:0-Erfolg. (rn)

TSV Monheim – SpVgg Deiningen 2:2 (1:0). Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Teams zunächst ab. In der 26. Minute dann die entscheidende Szene der Partie: Der Deininger Schlussmann Dahms kam gegen Burkhardt zu spät, was durch einen Elfmeter und Platzverweis bestraft wurde. Diesen verwandelte Felbinger zum 1:0 für die Gastgeber. Kurz darauf hatte Monheim die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, Böck verpasste nach Ecke knapp per Fallrückzieher. Der Spielfluss wurde im Laufe der Partie immer wieder durch Fouls gestört. So dauerte es bis zur 60. Minute, ehe Felbinger per Kopf scheiterte. Trotz Unterzahl blieben die Gäste dran. Preiß jagte den Ball nach geklärter Ecke sehenswert ins Tor. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Burkhardt per Kopf das 2:1. Deiningen glich im Anschluss noch einmal durch einen direkten Freistoß aus 35 Metern aus. (tsv)

SpVgg Minderoffingen – TSV Harburg 3:1 (2:1). Aufgrund der Vielzahl herausgespielter Chancen war der Sieg der Gastgeber hochverdient. Zunächst hielt Heimkeeper Bosch klasse gegen Kächler (11.), gegenüber flog Wolfschlägers Ball knapp am Tor vorbei (12.). Als Matthias Eichberger steil in die Gasse geschickt wurde, schloss er überlegt zum 1:0 ab (13.). Erneut parierte Bosch stark gegen Kai Kächler (26.), doch dessen dritter Versuch brachte den 1:1-Ausgleich (32.). Doch Minderoffingen hielt dagegen und Bernd Wolf gelang die 2:1-Pausenführung (40.). Nach dem Wechsel kam Eichberger zweimal nach Ecken zum Kopfball (53./54.). Nach einem Klasse-Pass von Wolf schob Matthias Eichberger die Kugel überlegt zum 3:1 ins Gästetor (65.). Dabei blieb es, denn Heimkeeper Bosch konnte noch zwei gefährliche Situationen entschärfen (77.). (AZ)

SG TSV Wolferstadt I/ TSV Wemding II – Lauber SV 0:1 (0:0). Eine bittere Niederlage musste die SG im Kampf gegen den Abstieg hinnehmen. Das Siegtor für die Gäste durch Dennis Maurer fiel erst in der 90. Spielminute, als der Ball nach einem Freistoß auf Höhe der Mittellinie hinter Heimkeeper Lehmann im Tor landete. In der ersten Halbzeit begann das Spiel sehr verhalten. Die erste Tormöglichkeit ergab sich erst in der 20. Minute, als Lehmann den Versuch der Gäste parierte. Die SG hatte eine Möglichkeit, Eddie Fischer scheiterte jedoch an der Latte. In der zweiten Hälfte sah es lange so aus, als würde es bei der Nullnummer bleiben. Am Ende gelang aber den Gästen der entscheidende Treffer. (sg)