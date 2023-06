Fußball

11:00 Uhr

TSV Ebmergen zieht in die nächste Relegationsrunde ein

Plus Der TSV Ebermergen macht es beim 2:1-Triumph gegen Neumünster im Relegationsspiel lange spannend. Auf wen die Mannschaft in der entscheidenden zweiten Runde nun trifft.

Artikel anhören Shape

Auf den letzten Drücker hat sich der TSV Ebermergen im Relegationsspiel gegen den Zweitplatzierten der Kreisklasse West 2, den SSV Neumünster-Unterschöneberg, belohnen können und den Sieg errungen. Torjäger Tim Scheithauer gelang das entscheidende Tor in der fünften Minuten der Nachspielzeit. Der Vizemeister der Kreisklasse Nord 1 wahrt somit die Chance auf den Aufstieg in die Kreisliga.

Pünktlich um 16 Uhr pfiff der Schiedsrichter Daniel Weber das Spiel im Donaustadion in Dillingen an. Zu Beginn war es noch ein vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften. In der 7. Minute hatte der SSV Neumünster-Unterschöneberg die erste Torannäherung. Nur drei Minuten später die nächste Chance aus einem Konter heraus, doch Ebermergens Abwehr blockte den Schuss im 16er weg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .