TSV Harburg ist bereit für die Relegation

Der TSV Harburg schießt sich mit 5:0 warm. Meister Riedlingen geht in Ebermergen baden. Versöhnlicher Abschluss für Genderkingen.

Alle Entscheidungen waren in der Kreisklasse Nord II bereits vor dem letzten Spieltag gefallen. Somit konnten alle Teams unbeschwert aufspielen. Bei Meister SpVgg Riedlingen war offenbar nicht mehr viel im Tank. Beim TSV Ebermergen, der eine starke Saison spielte, unterlag der Kreisliga-Aufsteiger 0:4. Der TSV Harburg stellt mit 73 Treffern die beste Offensive und schoss sich mit einem 5:0 gegen Unterthürheim warm für die Aufstiegs-Relegation. Zählbares gab es zum Abschluss auch für Eggelstetten und Oberndorf. Absteiger SV Genderkingen verabschiedete sich erfolgreich in Richtung A-Klasse. Das 3:1 gegen Unterringingen bedeutete den ersten Dreier in diesem Kalenderjahr und erst den zweiten Saisonsieg überhaupt.

TSV Ebermergen – SpVgg Riedlingen 4:0 (2:0). Mit einem ungefährdeten Sieg gegen den Meister verabschiedete sich Ebermergen in die Sommerpause. Gleich zu Beginn hatte André Macho nach einer Ecke die Möglichkeit zur frühen Führung, doch der Kopfball verfehlte knapp das Tor. Nachfolgend hatte Riedlingen mehr Spielanteile, aber kaum Torchanchen. Nach einer halben Stunde erspielte sich Ebermergen die nächste Gelegenheit, doch der Pfosten verhinderte die Führung. Im direkten Gegenzug scheiterte Fabian Anzenhofer an Torwart Dennis Macho. Nur fünf Minuten später fiel dann das 1:0. Nachdem ein Schuss von Stefan Falch die Latte traf, konnte Markus Mühleidner den Abpraller per Kopf einnetzen.

Im Anschluss verpassten die Riedlinger den Ausgleich und dann traten die Hausherren aufs Gaspedal und konnten kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Tim Scheithauer erhöhen. Auch nach der Pause waren die Gastgeber tonangebend. Nachdem Spielertrainer Stefan Falch eine Riesenchance ausgelassen hatte, köpfte er nach einer Stunde den Ball zum 3:0 ein. Zwischenzeitlich verhinderte das Aluminium zweimal nach Schüssen von Fabian Anzenhofer den Anschlusstreffer. Vier Minuten vor Schluss erzielte Andreas Göttler den Endstand. (tsv)

VfB Oberndorf – SSV Höchstädt 2:2 (2:1). Die Partie startete ohne zwingende Torchancen und ausgeglichen. Nach einer knappen Viertelstunde verwandelte Marco Kommer einen klaren Foulelfmeter zur Gästeführung. Wenig später verwertete Christian Neubaur einen blitzsauberen Konter zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit erzielte Christian Schmid den 2:1-Führungstreffer für die Heimelf. Einen Distanzschuss von Neubaur parierte SSV-Keeper Matthias Huber souverän. Kurz vor Spielende glich Patrick Wanek für Höchstädt aus, was gleichzeitig auch den Endstand bedeutete. (hoe)

SV Genderkingen – TSV Unterringingen 3:1 (2:0). Zum Abschluss einer misslungenen Saison ließen sich die SVG-Akteure nicht hängen und landeten ihren ersten Sieg im Jahr 2022. Grundstein dafür war ein guter Start. Zunächst war Kapitän Julian Englisch in der 4. Minute erfolgreich, ehe Fortunate Kugonza aus kurzer Distanz erhöhte (11.). TSV-Spielertrainer Mark Wimmer scheiterte im direkten Duell mit SVG-Keeper Thomas Meier und verpasste den Anschlusstreffer (16.). Im zweiten Durchgang spielte sich der Großteil des Geschehens im Mittelfeld ab, Genderkingen verpasste zunächst zwei klare Chancen. Doch Fabian Sifer mit einem schönen Schuss aus 16 Metern in den Winkel machte den zweiten Saisonsieg klar (75.). Unterringingen gelang kurz vor Schluss nur noch Ergebniskosmetik durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tim Kienmoser. (kk)

TSV Harburg – TSV Unterthürheim 5:0 (3:0). Der TSV Harburg beendete die reguläre Saison mit einem klaren Heimsieg. Christoph Kolitsch erzielte nach 20 Minuten das 1:0, nachdem er allein auf Gäste-Keeper Nicolas Enzler zulief und einschob. Wenige Minuten später erkämpfte sich Nicolas Rieß den Ball und vollendete zum 2:0 ins kurze Eck (24.). Eine punktgenaue Flanke von Rieß köpfte Matthias Pickel zum 3:0-Halbzeitstand ein. Matthias Härtle erhöhte nach einer Ecke von Daniel Langer per Kopf zum 4:0 (70.). Maximilian Vogt verwertete kurz vor dem Schlusspfiff einen schönen Spielzug zum 5:0-Endstand. (tsv)

SV Eggelstetten – TSV Wertingen II 5:1 (4:0). Die Heimelf stellte früh die Weichen auf Sieg und führte bereits zur Halbzeit durch ihre beiden überragenden Offensivspieler Daniel Schneider und Petar Sabolic auch in dieser Höhe verdient mit 4:0. Mit seinen Toren in der 7. und 27. Minute, jeweils auf Vorlage von Sabolic, ging der SVE früh durch Daniel Schneider mit 2:0 in Führung. In der 32. Minute besorgte Sabolic mit einer starken Einzelleistung das 3:0. Mit dem Halbzeitpfiff traf Spielertrainer Leo Neumann im Liegen zum 4:0. Gleich nach der Halbzeit gelang Fabian Knötzinger nach einer Ecke das Wertinger Ehrentor. In der 67. Minute traf Sabolic sehenswert auf Vorlage von Schneider zum verdienten 5:1-Endstand. (sve)