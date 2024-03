Fußball

19:30 Uhr

TSV Monheim übernimmt Spitze der Kreisklasse Nord 1

Einen Start nach Maß legte der TSV Monheim (in Rot-Schwarz) gegen den Sportclub D.L.P. hin. Der neue Ligaprimus gewann mit 4:1.

Plus In der Kreisklasse Nord 1 siegt Monheim mit 4:1 gegen den Sportclub D.L.P. Torreiches Derby in Megesheim. Schlusslicht Wolferstadt/Wemding II verliert klar.

Nach mehreren Nachholspielen zum Start ins Jahr 2024 ist die Tabelle der Kreisklasse Nord 1 bis auf eine Begegnung wieder begradigt. Nach dem klaren 4:1 gegen den Sportclub D.L.P. liegt der TSV Monheim bei einem Spiel Rückstand mit zwei Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze. Hinter Verfolger SV Mauren klafft bereits eine Sechs-Punkte-Lücke zum restlichen Feld. Am Tabellenende musste Schlusslicht Wolferstadt/Wemding II eine 0:4-Klatsche gegen Flotzheim/ Fünfstetten hinnehmen und liegt weiterhin acht Punkte hinter dem rettenden Ufer.

TSV Monheim – Sportclub D.L.P. 4:1 (3:0). Der TSV startete gut in die hitzige Anfangsphase, nach einem Abseitstor traf Tobias Roßkopf per Foulelfmeter zum 1:0 (5.). Danach ließ sich die Heimelf von der aggressiven Spielweise des Sportclubs wenig beeindrucken und erhöhte durch Philipp Jähnel (11.) und Kai Kotter (16.). Bis zur Pause verteidigte die beste Defensive der Liga konsequent. Der Sportclub hatte bereits in der ersten Hälfte fünf Gelbe Karten gesehen und spielte ab der 53. Minute nach der Ampelkarte gegen Pascal Heinze nur noch zu zehnt. Diese Überzahl nutzte der TSV prompt aus und erhöhte durch Timo Kotter auf 4:0. Trotz Unterzahl verkürzten die Gäste durch Tomek Ulrich, mussten aber dann mit der nächsten Gelb/Roten Karte gegen Marco Schwarz den nächsten Dämpfer einstecken. Der TSV brachte das 4:1 sicher über die Runden und sprang damit auf den ersten Tabellenplatz. Zuschauer: 150. (tsv)

