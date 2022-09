Fußball

vor 30 Min.

TSV Rain beendet seine Negativserie

Fabian Triebel (links in Rot) gelang das Tor des Tages zum 1:0-Sieg des TSV Rain gegen den FC Augsburg II. Damit verbesserte sich die Mannschaft in der Regionalliga-Tabelle auf Platz 15.

Plus Nach vier sieglosen Spielen gewinnt der Regionalligist aus Rain gegen den FC Augsburg II. Entscheidend sind eine Standardsituation und ein echter Routinier des Teams.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

Der TSV Rain hat seine Durststrecke beendet und nach zuletzt vier Niederlagen wieder ein Fußball-Regionalligaspiel gewonnen. Das Nachholspiel gegen den FC Augsburg II im Georg-Weber-Stadion endete 1:0 (0:0). Die Blumenstädter zeigten hauptsächlich in der Phase nach Wiederanpfiff eine starke Leistung. Die Gäste aus Augsburg ließen hingegen in der ersten Halbzeit zu viele Chancen liegen und schafften es in einer umkämpften Partie nicht, auf das Rainer Tor zu antworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen