TSV Rain bestreitet zwei grundverschiedene Halbzeiten

Der TSV Rain tut sich im Testspiel gegen Ehekirchen zunächst schwer, gibt dann aber doch Gas. Am Ende steht ein 2:2.

Gegen Landesligist FC Ehekirchen kam der TSV Rain nach einer verkorksten ersten Hälfte im Testspiel noch zu einem 2:2-Remis. Zur Pause hatte der eine Liga höher kickende Bayernligist noch mit 0:2 zurückgelegen.

Um den beiden Mannschaften ein Spiel auf Rasen zu ermöglichen, wurde die Partie kurzerhand nach Staudheim verlegt. Auf der Rainer Trainerbank sah es ziemlich leer aus, da Cheftrainer David Bulik und Co-Trainer Marco Luburic erkrankt ausfielen. Co-Trainer Jannik Schuster übernahm das Coaching der Mannschaft.

Es entwickelte sich ein Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten. Nach der Rainer Druckphase, die nur sieben Minuten andauerte, hatte der Landesligist aus Ehekirchen im ersten Abschnitt die Oberhand und ging nach einem Fehler der Rainer Abwehr in der 13. Minute durch Maximilian Schmidt in Führung. Schmidt schnürte zehn Minuten später seinen Doppelpack, als er allein vor dem Rainer Keeper Florian Rauh auftauchte und zum 2:0 einschob. Nicolas Ledl scheiterte kurz darauf aus kurzer Distanz am gut parierenden Rainer Schlussmann. Mit einem 2:0-Vorsprung für den FC Ehekirchen ging es in die Halbzeitpause.

Benjamin Krist (rechts) schoss das erste Tor für den TSV Rain. Foto: Gerd Jung

TSV Rain nimmt das Spiel nach der Pause in die Hand

Mit der Einwechslung nach dem Seitenwechsel von Dominik Schröder, Marc Sodji und Julian Bosch nahm der Bayernligist das Spielgeschehen in die Hand. Benjamin Krist mit einem fulminanten Schuss aus 20 Metern knapp unter die Querlatte war es vorenthalten, auf 1:2 zu verkürzen. Auch in der Folgezeit spielten im Wesentlichen nur die Blumenstädter. Eine sehenswerte Kombination von Daniel Biermann mit Marc Sodji führte zum zwischenzeitlich verdienten Ausgleichstreffer durch Sodji (81.) aus neun Metern zum 2:2-Endstand.

Daniel Biermann (links) und Marc Sodji vom TSV Rain im Zusammenspiel, danach fiel das Tor zum 2:2. Foto: Gerd Jung

Bereits am nächsten Samstag geht es wieder um Punkte für den TSV Rain, wenn der SV Heimstetten, ein Aufstiegsanwärter, ins Georg-Weber-Stadion kommt. Das Nachholspiel vom 22. Spieltag beginnt um 14 Uhr.

TSV Rain: Florian Rauh, Jannik Schuster (82. Erduart Rushiti), Daniel Biermann, Matej Rados (63. Benito Alisanovic), Michael Senger (87. Sadri Pacolli), Benjamin Krist, Eugen Belousow (46. Marc Sodji), Tim Härtel, Gabriel Hasenbichler, Etienne Perfetto (46. Dominik Schröder), Renato Domislic (46. Julian Bosch) - Trainer: David Bulik

FC Ehekirchen: Simon Lenk, Simon Schröttle, Jakob Schaller, Bastian Bösl, Paul Schmidt, Markus Müller, Nicolas Ledl, Michael Panknin, Maximilian Bär, Maximilian Schmidt, Michael Belousow - Trainer: Simon Schröttle - Trainer: Michael Panknin

Schiedsrichterin: Barbara Karmann

Tore: 0:1 Maximilian Schmidt (13.), 0:2 Maximilian Schmidt (23.), 1:2 Benjamin Krist (57.), 2:2 Marc Sodji (81.) Zuschauer: 50