TSV Rain: Ein Spieler, zwei Mannschaften, drei Tore

Auch von mehreren Stätzlingern nicht zu stoppen: Für Daniel Gerstmayer (in Rot) lief es am Wochenende rund. Foto: Gerd Jung

Plus Daniel Gerstmayer sichert dem TSV Rain in der Regionalliga ein Remis und schießt die zweite Mannschaft zum Sieg. Sein Trainer sagt: „Er haut sich zu 100 Prozent rein.“

Von Marco Keitel

Alles sah nach einer Niederlage der Regionalliga-Fußballer des TSV Rain beim Heimspiel gegen Tabellennachbar Vilzing aus. Torgefahr? Fehlanzeige. Fast schon schmeichelhaft lagen die Tillystädter nur 0:1 zurück, als Trainer Maximilian Käser in der 70. Minute Daniel Gerstmayer einwechselte. Eine perfekte Entscheidung, wie sich eine Viertelstunde später herausstellte: Gerstmayer stand nach einer Ecke an der linken Seite des Strafraums und schoss platziert ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich ein. Unentschieden. Für Gerstmayer war es das erste Regionalliga-Tor überhaupt. Aber nicht das letzte an diesem Wochenende.

Keine 24 Stunden nach Abpfiff stand er wieder auf dem Rasen. In der Bezirksliga–Partie der zweiten Mannschaft des TSV Rain spielte der 19-Jährige von Anfang an. Und steuerte beide Tore zum souveränen 2:0-Erfolg bei. Tjark Dannemann, Trainer der Bezirksligamannschaft, sagt: „Ich freue mich extrem für ihn, dass er sich jetzt auch mit seinem ersten Tor für die erste Mannschaft belohnen konnte, weil er sehr ehrgeizig ist und sich immer zu 100 Prozent reinhaut.“

