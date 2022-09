TSV Rain erkämpft sich in Unterzahl ein 0:0

Plus In der 28. Minute sieht ein Spieler des TSV Rain im Fußball-Spiel gegen die DJK Vilzing die Rote Karte. Danach herrscht vor allem Kampf.

Mit dem Auswärtspunkt bei der DJK Vilzing am Freitagabend konnte die Fußball-Regionalliga-Mannschaft des TSV Rain am Ende zufrieden sein, denn die Tillystädter konnten endlich einmal wieder Zählbares von einem fremden Platz mitnehmen. Zudem hatte die Elf von Trainer Martin Weng über eine Stunde lang nur zu zehnt gespielt. Denn einem TSV-Akteur passierte ein folgenreicher Fehler.