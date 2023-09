Fußball

17:00 Uhr

TSV Rain hat den haushohen Favoriten vor Augen

Rains Sportlicher Leiter Jürgen Meissner kehrt für das nächste Auswärtsspiel an seine alte Wirkungsstätte in Landsberg zurück. Foto: Färber

Plus Der TSV Rain fährt zu Titelanwärter TSV Landsberg. Warum es im Training der Tillystädter „gescheppert“ hat und warum die Partie für Sportlichen Leiter Meissner etwas Besonderes ist.

Der August war nicht unbedingt ertragreich für den TSV Rain drei magere Punkte in der Fußball-Bayernliga Süd – jeweils durch ein Remis – holten die Tillystädter in fünf Spielen. Hinzu kommt das Aus im Toto-Pokal. Zeit also, dass jetzt, im September, wieder ein Aufschwung passiert. Doch das dürfte zunächst schwierig werden, denn ausgerechnet jetzt haben die Rainer einen hochkarätigen Gegner vor Augen – den TSV Landsberg. Die Truppe der beiden Spielertrainer Michael Hutterer und Sascha Mölders, Ex-Bundesliga-Profi des FC Augsburg, steht mit einer Partie weniger auf dem dritten Tabellenrang, nur zwei Punkte hinter dem derzeit führenden SV Erlbach.

Dass die zu Hause ungeschlagenen Landsberger eine Partie weniger gespielt haben, hat einen besonderen Grund: Die jüngste Begegnung gegen den TSV Schwaben Augsburg wurde nach 80 Minuten wegen eines Gewitters abgebrochen und muss wiederholt werden. Landsberg lag zu diesem Zeitpunkt mit 1:2 zurück und dürfte seine Sache am Samstag beim Heimspiel gegen Rain nun besser machen wollen. Trainer Tjark Dannemann ist nicht nur deshalb gewarnt: „Wenn man sich die Namen und die Spiele von Landsberg anschaut, da ist eine unfassbare Qualität vorhanden. Landsberg macht aus Situationen auch mal ein Tor, wo man sagt ,Wow‘. Für uns gilt es, dagegenzuhalten. Landsberg ist haushoher Favorit. Die haben sich den Titel als Ziel gesetzt, wir wollen trotzdem versuchen, etwas mitzunehmen.“

