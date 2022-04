Fußball

20:30 Uhr

TSV Rain holt Punkt in schwacher Partie

Plus Der TSV Rain erringt gegen Buchbach einen weiteren wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Beide Torhüter bekommen beim 0:0 so gut wie nichts zu tun.

Von Fabian Kapfer

In einer sehr ereignisarmen Partie haben sich der TSV Rain und der TSV Buchbach am Mittwochabend torlos mit 0:0 getrennt. Ein Kopfball an die Latte zu Beginn blieb die einzig gefährliche Torchance des Spiels. Beide Torhüter blieben an diesem Mittwochabend nahezu komplett beschäftigungslos. Doch am Ende bleibt auch etwas Positives.

