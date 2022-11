TSV Rain II macht es der Ersten nach

Kurz nach dem Erfolg der ersten Mannschaft des TSV Rain ist nun auch die Pleitenserie der U 23 gerissen. Im Kellerduell der Bezirksliga gewinnt das Team 2:0 gegen Nördlingen II. Wörnitzstein muss sich mit Remis begnügen.

Mit einem verdienten Sieg gegen die Reserve des TSV Nördlingen konnte die U23 des TSV Rain ihre seit sieben Spielen anhaltende Sieglosserie stoppen. Der SV Wörnitzstein-Berg musste sich dagegen mit einem Remis zufriedengeben, nachdem das Team in Ecknach noch zur Pause 2:0 geführt hatte.

TSV Rain II – TSV Nördlingen II 2:0 (1:0). Sofort nach Anpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Moritz Simnacher übernahmen die Hausherren die Spielführung. Robin Spieler hatte in der 6. Minute per Kopf aus kurzer Distanz den ersten Abschluss, brachte aber nicht genug Druck hinter den Ball. Kurz darauf verfehlte Michael Haid aus der Ferne nur knapp das Tor. Von den Gästen ging keine Gefahr aus. Niko Schröttle scheiterte per Drehschuss (19.) und Kopfball (23.) am Nördlinger Torwart. Nach einer Ecke der erste Torabschluss der Rieser nach 34 Minuten, doch Sainey Badjie köpfte zu ungenau und der Ball flog einen Meter übers Tor. Im Gegenzug landete das Spielgerät nach einer Ballstafette bei Fabian Ott, der von der Strafraumkante den Ball flach ins Tor zur überfälligen 1:0-Führung für die Rainer einnetzte, die bis zum Pausenpfiff anhielt.

Die Hausherren dominierten mit großem Einsatz weiterhin das Spiel. Robin Spieler und Daniel Gerstmayer konnten ihre Chancen nicht nutzen. Schröttle zeigte in der 72. Minute wie es geht, und versenkte die Kugel aus sieben Meter unhaltbar zum 2:0 im Nördlinger Tor. Die Heimelf holte damit ihren ersten Dreier nach sieben sieglosen Partien.

„Ein hochverdienter Sieg für unsere Mannschaft. Ein Kompliment auch an unseren Gegner, er hat es uns wirklich nicht leicht gemacht. Aber gerade im zweiten Abschnitt zeigten wir eine gute Leistung“, freute sich Rains Coach Niko Schröttle nach dem Sieg.

TSV Rain II: Wilhelm, Bottenschein, Kifmann (86. Marb), Drabek, Willsch (80. Besl), Gerstmayer, Miehlich, Haid, Spieler (83. Waas), Ott, Schröttle (74. Kopp)

Lesen Sie dazu auch

TSV Nördlingen II: Besel, Bosch, Trautwein, Jaumann, Schüler, Ernst, Holzner, Mielich, Reichert, Badjie, Ciraci (78. da Cunha Pimenta) (85. Merz)

Tore: 1:0 Ott (35.), 2:0 Schröttle (72.) Zuschauer: 70

Wörnitzstein kassiert zwei Gegentore in den letzten zehn Minuten

VfL Ecknach – SV Wörnitzstein-Berg 2:2 (0:2). Ecknach kam gut ins Spiel. Die Gäste aus Wörnitzstein waren praktisch zum ersten Mal in der Hälfte des Gegners, ein Diagonalball fand sein Ziel und den anschließenden Querpass versenkte am langen Pfosten Dominik Marks zum 0:1 (3.). Nur eine Minute später verfehlte Alexander Musaeus das Gehäuse mit einem Heber aus 50 Metern nur knapp. Der VfL versuchte viel, fand aber nach vorne so gut wie keine Lösungen. Die gefährlichste Situation für Ecknach ging von den Wörnitzsteinern aus, die eine Hereingabe beim Abwehrversuch an die eigene Latte bugsierten. Die Gäste aus Donauwörth waren zielstrebiger. Auf einen Ballgewinn im Mittelfeld folgte sofort der Steckpass, der Marks in Szene setzte. Allein vor Torhüter Hannes Helfer, behielt er die Ruhe, umkurvte diesen und schob zur 2:0-Pausenführung ein (38.).

Einige Wechsel wirkten sich positiv auf das Spiel der Hausherren aus. Ecknach scheiterte zunächst mit seinen Möglichkeiten, Wörnitzstein blieb mit Kontern gefährlich. Nach knapp 80. Minuten handelte sich der omnipräsente Dominik Bobinger, nach einem Tritt an Wehren eine zehnminütige Zeitstrafe ein. Für Ecknach war dies der Startschuss zur Schlussoffensive. Zakari chippte den Ball auf den eingewechselten Fabian Ostermaier und der vollstreckte aus zehn Metern zum Anschlusstreffer (82.). Zwei Zeigerumdrehungen später flankte Tim Sponer auf Lukas Wiedholz und der Ex-Aindlinger köpfte zum Ausgleich ein. (vfl)

VfL Ecknach: Helfer, Sponer, Birkl, Huber, Glas, Egen (46. Wagner), Zakari, Schmidt (46. Egen), Wehren (77. Ostermaier), Wiedholz, Wehren

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Bobinger, Marks (57. Dietrich), Bschor, Habersatter, Märtins, Schmidbaur, Hoser, Musaeus, Morasch, Zausinger (76. Krez)

Tore: 0:1 Marks (3.), 0:2 Marks (38.), 1:2 Ostermaier (82.), 2:2 Wiedholz (84.) Zuschauer: 105