TSV Rain II schlägt Günzburg: Der Trainer trifft

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Rain II gewinnen deutlich. Beim SV Wörnitzstein-Berg ist weiter der Wurm drin: Nach zuletzt zwei Niederlagen reicht es in Gundelfingen nur zum 1:1.

Donau-Ries Die Aufsteiger des TSV Rain II festigen ihre Position im Mittelfeld der Bezirksliga. Für den SV-Wörnitzstein-Berg, der dessen wochenlange Siegesserie erst vergangenes Wochenende riss, läuft es auch in Gundelfingen nicht wirklich rund. Nach dem Unentschieden sind sie auf Platz fünf nur noch sechs Punkte vor den achtplatzierten Rainern.

TSV Rain – FC Günzburg 3:0 (0:0)

In der ersten Halbzeit sah es noch nicht nach einem deutlichen Sieg für den TSV Rain II aus. Die Mannschaft kam gut ins Spiel, hat dann aber die Kontrolle an Günzburg abgegeben. Trainer Tjark Dannemann sagt: „Wir haben zu spät reagiert nach Ballverlusten, haben zu lange gebraucht, bis wir in die Umschalt-Situationen kamen.“ Ein Zeit lang hätte seine Mannschaft fast um das Gegentor gebettelt, den Gegnern viele Standardsituationen beschert – diese dann aber gut verteidigt und die schwache Phase somit überstanden. Für Dannemann eine klare Verbesserung im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Aber vorne sprang für Rain in der ersten Halbzeit nichts Zählbares heraus.

„In der Halbzeit habe ich die Mannschaft ein Stück weit wachgerüttelt, habe appelliert, dass sie an sich glauben soll.“ Mit Erfolg: Kurz nach dem Seitenwechsel traf Julian Kopp zur Führung (48. Minute). Kurz danach hatte Laurin Bischofberger das 2:0 auf dem Fuß, vergab aber. Dann kam Günzburg wieder besser ins Spiel – und Dannemann entschied sich dazu, sich selbst einzuwechseln (73.).

Tjark Dannemann (links), Trainer der zweiten Mannschaft des TSV Rain, wechselt sich gegen Günzburg in der zweiten Halbzeit selbst ein. Foto: Gerd Jung

Kein häufiger Anblick in Rain, ein Jahr lang hat der 25-Jährige nicht gespielt. Aber die Entscheidung war richtig, wie sich wenige Minuten später zeigte: Dannemann traf zum 2:0 (77.). Kurz darauf wollte er schon wieder jubeln, wurde aber zurückgepfiffen. „Das kann ich nicht nachvollziehen. Da muss etwas hinter meinem Rücken gewesen sein, was ich nicht gesehen habe.“ Zum Schluss konnte Bischofberger doch noch treffen (90.+1), machte den Deckel drauf.

Dannemann: „Ich habe zur Mannschaft gesagt, dass das unseren Weg bestätigt. Wir agieren reifer und überstehen auch schwierige Fragen. Wir sind in der Rückrunde richtig gut drauf.“

TSV Rain II: Uder, Haid, Willsch (52. Spieler), Bottenschein (62. Drabek), Marb, Barl, Wilhelm (82. Ciritci), Miehlich, Bischofberger, Schröttle (71. Kühling), Kopp (73. Dannemann)

FC Günzburg: Möhnle, Hepp, Bergmair, Güzel, Bandlow (71. Bronnhuber), Wachs, Wahl, Fuchs, Augustin (54. Megyes), Dinc (53. Bunk), Lamatsch

Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Kopp (48.), 2:0 Dannemann (77.), 3:0 Bischofberger (90.+1)

FC Gundelfingen II – SV Wörnitzstein-Berg 1:1 (0:1)

Die Partie gestaltete sich zu Beginn ausgeglichen, wobei Wörnitzstein die erste richtige Chance nutze: Mathias Färber war nach einem Konter zur Stelle, wurde von Timo Zausinger bedient und lupfte den Ball über den sich quer legenden Timo Ratter (13.). Die intensive Begegnung war von vielen Zweikämpfen geprägt. Der FCG konnte immer wieder Akzente vor dem Gästetor setzen, doch zwingende Tormöglichkeiten ergaben sich kaum. Auch nach dem Wechsel blieb das Tempo hoch. Alexander Musaeus köpfte nach einem Eckball aus acht Metern drüber. Auf der anderen Seite versuchte es der eingewechselte FCGler Jeremias Seibold mit einem Weitschuss – knapp vorbei. 15 Minuten vor dem Ende der Ausgleich: Nach einem schönen Pass in die Tiefe von Marius Brugger taucht Bernhard Rembold frei vor SVW-Keeper Müller auf und traf (75). Kurz vor Schluss hatte Gundelfingen sogar noch die Chance zur Führung, konnte sie aber nicht nutzen. (AZ)

FC Gundelfingen II: Ratter, Schneider (46. Nelkner), Danzer, Schön (83. Friebel), Brugger, Leimer, Urban, Miller (59. Völlmerk), Neubieser (72. Rembold), Spizert (46. Seibold), Ost

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Krez, Bobinger, Musaeus, Bschor, Habersatter (55. Hoser), Märtins, Schmidbaur, Morasch, Färber (75. Marks), Zausinger

Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Färber (13.), 1:1 Rembold (75.)