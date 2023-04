TSV Rain II zeigt Dominanz und Moral

Plus Bezirksliga-Kicker gewinnen 3:1 gegen Ecknach. Was den Rainer Trainer besonders freut.

„Wir waren das ganze Spiel über sehr präsent, sehr dominant. Es war ein richtig gutes Spiel von uns“, freute sich nach der Fußball-Bezirksliga-Partie am Montagabend gegen den VfL Ecknach Trainer Tjark Dannemann. Seine Mannschaft, der TSV Rain II, hatte soeben die Gäste mit einer 1:3-Niederlage nach Hause geschickt.

Nach 22 Minuten hatten die Hausherren bereits die erste dicke Möglichkeit gehabt, doch der Ball traf nur die Latte des Gästetores. Nur drei Minuten später dann dieselbe Situation – nur auf der anderen Seite. Nach einem Abpraller von der Latte traf Daniel Zakari per Kopf zur Ecknacher Führung. Zehn Minuten später wurde Dennis Wilsch gefoult und Schiedsrichter Tobias Sing zeigte auf den Punkt. Daniel Gerstmayer verwandelte zum Ausgleich. Dannemann zollte der Mentalität seiner Mannschaft Respekt und sprach ihr ein „riesengroßes Kompliment“ aus, wie sie Moral zeige und nach Rückständen zurückkomme.