TSV Rain: Mit 13 Mann gegen Wacker Burghausen

Plus Der TSV Rain reist extrem personalgeschwächt zum Favoriten nach Burghausen. Wer fehlt und wer zurückkehrt.

Maximilian Käser verliert seinen Optimismus nicht. Was bleibt dem Trainer auch anderes übrig? In fünf Punktspielen in der aktuellen Frühjahrsrunde der Fußball-Regionalliga-Bayern hat der TSV Rain noch keinen Sieg errungen (zwei Remis, drei Niederlagen) und steht auf dem 18. Rang – einem direkten Abstiegsplatz. „Es war klar, dass es schwierig wird. Aber wir können nur positiv bleiben und bis zum Ende weitermachen“, sagt Käser. Zumindest war die Leistung seiner Mannschaft im jüngsten Spiel gegen die SpVgg Ansbach ansprechend, das Team hatte gute Momente. Außerdem traf Patrick Högg zweimal für den TSV Rain. Am Ende war das dennoch zu wenig, denn die Rainer kassierten vier Treffer und verloren. Käser hatte die größte Fehlerquelle seines Teams sofort erkannt. Die Konter.

Sein Team sei bei Kontern nicht sicher genug gestanden, habe es den Ansbachern zu leicht gemacht, die Bälle durchzustecken. Kein Wunder also, dass dies ein großes Thema im Training unter der Woche war. „Wir sind auf die Steckbälle zwischen den Ketten eingegangen. Wir haben das besprochen und geklärt. Ich hoffe, es wird jetzt besser“, so Käser.

TSV Rain hat etliche verletzte oder angeschlagene Spieler zu beklagen

Mit Wacker Burghausen haben die Tillystädter jetzt einen harten Gegner vor der Brust, müssen noch dazu auswärts spielen und die zweieinhalbstündige Reise an die deutsch-österreichische Grenze auf sich nehmen. „Letztendlich ist Burghausen glasklarer Favorit“, ist sich der 29-jährige Käser bewusst. Und dennoch: Auch beim ehemaligen Drittligisten läuft nicht alles reibungslos. Die Mannschaft von Trainer Hannes Sigurdsson rangiert auf Rang sieben, konnte von den sieben Punktspielen nach der Winterpause zwar vier gewinnen, steckte aber auch zwei Niederlagen ein und kam jüngst nicht über ein 1:1-Remis gegen die DJK Vilzing hinaus. Bei dem Spiel wäre auch ein Vilzinger Sieg durchaus möglich gewesen, Burghausens Torhüter Markus Schöller sicherte seinem Team jedoch den Punkt.

Während die gegen Vilzing noch gelb-gesperrten Maxi Reiter, Aboubacar Cisse und Felix Bachschmid wieder im Burghausener Kader sind, muss Rains Trainer Käser auf etliche Kräfte verzichten. „Wir sind personell wieder am Limit, wir haben nur 13 einsatzbereite Spieler“, berichtet er. Während Fabian Triebel aufgrund seines Staatsexamens verhindert ist, gibt es auch einige verletzte oder angeschlagene Spieler. Fabian Ott laboriert immer noch an seinem Haarriss in einer Rippe aus dem Spiel gegen Pipinsried. Daniel Dewein ist umgeknickt, wie Käser sagt, hier müsse man abwarten. Lucas Schraufstetter habe Leistenprobleme. Außerdem ist Altin Maxhuni aufgrund seiner Roten Karte aus dem jüngsten Spiel gegen Ansbach gesperrt (Notbremse). Glücklicherweise, so Käser, kehre Lukas Gerlspeck in den Kader zurück.

Trotz der begrenzten personellen Möglichkeiten gibt sich Käser kämpferisch: „Wir werden alles reinhauen und schauen, was geht. Natürlich hat Burghausen ganz andere Voraussetzungen als wir, aber wir werden alles versuchen.“