Fußball

vor 32 Min.

TSV Rain: Mit perfekter Chancenverwertung zurück in die Erfolgsspur

Am Ende einer spannenden Partie in Deisenhofen konnten sich die Rainer nach zuletzt zwei Niederlagen wieder über drei Punkte freuen.

Plus Fußball Bayernliga: In Deisenhofen zeigt sich der TSV Rain besonders in der ersten Halbzeit effizient. Senger leitet mit einem Blitztor den 2:1-Sieg ein.

Nachdem der TSV Rain in den vorangegangenen beiden Partien bittere Niederlagen hinnehmen musste, gelang es im Auswärtsspiel gegen den FC Deisenhofen eindrucksvoll, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Mit einem erkämpften 2:1-Sieg setzten die Blumenstädter ein deutliches Zeichen, insbesondere durch ihre hervorragende Leistung in der zweiten Halbzeit. Zudem erzielte Michael Senger mit seinem „Anstoß-Tor“ nach fünf Sekunden eines der schnellsten Tore der Bayernligageschichte.

Rains Coach Tjark Dannemann veränderte seine Startaufstellung gegenüber der 1:3-Heimniederlage gegen den Kirchheimer SC auf drei Positionen: Dominik Schröder und Eugen Belousow starteten für Tim Härtel und Renato Domislic, Matej Rados spielte nach seiner Rotsperre von Anfang an für Bosko Trivic, der auf die Bank rutschte.

