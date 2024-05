TSV Rain präsentiert einen neuen Mittelfeldmann

Der TSV Rain treibt seine Kaderplanungen voran. Ein Talent kommt vom VfR Garching II an den Lech, ein anderer Spieler verlängert beim Bayernligisten.

Der TSV Rain blickt mit Zuversicht auf die kommende Saison in der Bayernliga Süd und treibt seine Personalplanungen voran. Der Verein freut sich laut einer Mitteilung bekannt zu geben, dass Marc Sodji seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Der talentierte 21-jährige Stürmer, der sich durch seine Schnelligkeit auszeichnet, absolvierte in der aktuellen Saison 29 Spiele für die Blumenstädter und konnte dabei vier Tore erzielen sowie drei Assists verbuchen.

Des Weiteren konnte der TSV Rain eine Neuverpflichtung verzeichnen: Paulo Sostaric wechselt vom VfR Garching II an den Lech. Der 20-jährige Mittelfeldspieler überzeugte in der Kreisklasse, wo er in 22 Spielen fünf Tore erzielte und fünf weitere auflegte. Ausgebildet wurde er beim TuS Geretsried und Türkgücü München. (AZ)

