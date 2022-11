TSV Rain reist optimistisch zum Rückrundenauftakt

Plus Gegen kriselnde Schweinfurter möchte sich der TSV Rain für die zuletzt guten Leistungen mal wieder belohnen. Ein Spieler der Blumenstädter hat jede Minute der Hinrunde absolviert.

Das Lob für den TSV Rain in der Fußball-Regionalliga war nach dem sehr guten Auftritt in Würzburg zuletzt absolut gerechtfertigt. Gegen das Top-Team verlor der TSV nur knapp mit 1:2 und zeigte, dass er auch mit den Spitzenteams mithalten kann. Dass Lob allein keine Punkte bringt, weiß Trainer Martin Weng allerdings auch: „Letztlich können wir uns davon nichts kaufen. Das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen Punkte holen.“