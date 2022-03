TSV Rain scheitert in 16 Minuten

In einer turbulenten Anfangsphase kassiert der TSV gegen Wacker Burghausen drei Treffer – und zeigt dann Moral.

Nach zwei Siegen in Serie verlor der TSV Rain sein Auswärtsspiel beim SV Wacker Burghausen knapp mit 2:3. Schuld an der Niederlage hatte eine schlafmützige Anfangsphase, die eine mögliche Punkteteilung verhinderte. Wobei das Team durchaus die Möglichkeit auf zumindest einen Punkt gehabt hätte.

Rains Cheftrainer Christian Krzyzanowski veränderte seine Startaufstellung im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen den TSV Aubstadt auf drei Positionen: Fabian Triebel ersetzte Dominik Bobinger (5. Gelbe Karte), Laurin Bischofberger und Marcel Mehl starteten für Marko Cosic und Johannes Müller (beide erkrankt).

Die furiose Anfangsphase hatte es in sich: Lukas Gerslpeck lenkte nach vier Minuten den Ball per Kopf ins eigene Tor. Vier Zeigerumdrehungen später köpfte Andrija Bosnjak nach Ecke und Kopfballverlängerung das Spielgerät aus vier Metern zur frühen 2:0-Führung ins Netz. Die Gäste versuchten nun ihre Abwehr zu stabilisieren, hatten aber immer wieder mächtige Probleme mit den agilen Stürmern Bosnjak und Agbaje auf der linken Angriffsseite. Nach 16. Minuten das 3:0: Andreas Scheidl setzte sich gegen Bischofberger durch und traf per Sonntagsschuss aus 20 Metern in den rechten Winkel. Das Spiel schien früh entschieden zu sein, doch Fadhel Morou eroberte zwei Minuten später den Ball im Mittelfeld, stürmte aufs Tor zu und überraschte den Burghausener Schlussmann Markus Schöller mit einem Lupfer zum 1:3-Anschlusstor. Die Gastgeber agierten nach dem Gegentor vorsichtiger und hatten es nun auch mit einer besser stehenden Rainer Abwehr zu tun. Rains Angreifer Fadhel Morou setzte noch ein paar Nadelstiche und die Heimelf war nur noch nach Standards gefährlich. Gegen Ende der ersten Hälfte verflachte die Partie.

Kurioses Tor bringt den TSV Rain zurück ins Spiel

Die Spielanteile im zweiten Abschnitt waren annähernd gleich verteilt und die Gäste aus Schwaben verkauften sich besser. In der 56. Minute prüfte Kapitän Christoph Schulz Rains Keeper Johann Hipper aus 15 Metern, doch dieser konnte hervorragend klären. In der 68. Minute wurde es kurios: Fabian Triebel passte auf Arif Ekin, der von links außen ins Zentrum flankte, der Ball flog aber aufs Tor. Torwart Schöller kam ins straucheln und fiel hin. Tatenlos muss er mitansehen, wie das Spielgerät hinter ihm zum 2:3 einschlug. Die Gäste schöpften durch den überraschenden Anschluss neuen Mut. Es wurden spannende 22 Minuten in der Wacker-Arena vor 525 Zuschauer. Sieben Minuten vor Spielende ließ Fadhel Morou mit einem Sturmlauf drei Gegenspieler stehen und passte von links auf den freistehenden Abdel Abou Khalil, der aus zehn Metern knapp übers Tor schoss – die beste Torchance in der zweiten Halbzeit. In der Schlussminute brachte Fabian Triebel Jerome Läubli kurz vor der Strafraumgrenze zu Fall, Schiedsrichter Berg zückte sofort die Rote Karte, da er das Foul als Notbremse bewertete. Den fälligen Freistoß parierte Johann Hipper glänzend. Nach dem Schlusspfiff waren die Blumenstädter sichtlich enttäuscht, das Remis knapp verpasst zu haben.

Rains Trainer Christian Krzyzanowski zog nach dem Spiel Bilanz: „Wir sind schon enttäuscht, denn wir wollten den dritten Sieg in Folge erlangen. Wir hatten heute aber, gerade zu Beginn des Spiels, einige Probleme mit der Ordnung, außerdem fehlten uns insgesamt zehn Spieler. Mein Kompliment gilt aber der Mannschaft, die nach dem frühen Rückstand wieder zurückgekommen ist.“

Lesen Sie dazu auch

Weiter geht’s am kommenden Samstag mit dem Spiel gegen die Profireserve des 1. FC Nürnberg. Anpfiff ist um 14 Uhr im Georg-Weber-Stadion.

SV Wacker Burghausen: Schöller, Scheidl, Schulz, Hingerl, Walter, Ade, Agbaje (92. Mazagg), Bachschmid, Maier (61. Reiter), Bosnjak, Ammari (61. Läubli) - Trainer: Haas

TSV Rain: Hipper, della Schiava (77. Brandt), Gerlspeck, Triebel, Morou, Mayer, Ekin, Bischofberger, Müller, Härtel, Greppmeir (71. Abou Khalil) - Trainer: Krzyzanowski

Tore: 1:0 Gerlspeck (4. Eigentor), 2:0 Bosnjak (8.), 3:0 Scheidl (16.), 3:1 Morou (18.), 3:2 Ekin (67.) Schiedsrichter: Berg (Landshut) Gelbe Karten Andrija Bosnjak – Arif Ekin. Rot: Triebel (90./TSV Rain/Notbremse) Zuschauer: 525