Fußball

17:50 Uhr

TSV Rain versucht nach tödlichem Unfall zum Sport zurückzufinden

Plus Die erste Fußball-Mannschaft bestreitet ihr erstes Spiel nach dem Unfall, bei dem zwei Spieler tödlich verunglückt sind. Was das Erlebte im Verein verändert hat.

Von Stephanie Anton

Schockstarre beim TSV Rain nach dem schrecklichen Verkehrsunfall bei Wächtering: Zwei Fußball-Spieler des Sportvereins kamen dabei am 17. Juli ums Leben, drei wurden zum Teil schwer verletzt. Wie also weitermachen und zurückfinden zum sportlichen Betrieb? Denn für die erste Fußball-Mannschaft des Vereins geht es am Dienstag wieder weiter, es steht das Pokalspiel gegen den FC Günzburg auf dem Programm (Anpfiff 18.30 Uhr in Günzburg).

