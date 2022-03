TSV Rain will bei Wacker Burghausen „Nadelstiche setzen“

Plus Der TSV Rain fährt ersatzgeschwächt zum Auswärtsspiel. Der Trainer ist dennoch guter Dinge.

Die kalten, tristen Wintertage sind offenbar vorbei und der einsetzende Frühling hebt vielerorts auch die Gemütslage. Ganz genauso verhält es sich derzeit auch beim Fußball-Regionalligisten TSV Rain. Nachdem die Mannschaft auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern musste – was der Gemütslage der Rainer Fans sicher nicht zuträglich war – keimt nun Hoffnung auf. Schließlich haben die Tillystädter ihre beiden vergangenen Spiele gewonnen und sind nun auf Tabellenrang 17 vorgerückt, einen Relegationsplatz. Vor der nächsten Partie gegen Wacker Burghausen gibt es verschiedene Vorzeichen.