TSV Rain will endlich den ersten Auswärtsdreier bejubeln

Plus In Ansbach geht es für die Rainer Elf von Trainer Martin Weng um etwas mehr als nur drei Punkte. Die Mannschaft erhält bald wieder Unterstützung durch einen bekannten Linksfuß.

Der beste Start in eine Regionalliga-Saison, die der TSV Rain je hatte – diese Information erhielt Trainer Martin Weng diese Woche. Womit sich so mancher vielleicht rühmen würde, ist dem 37-Jährigen aber herzlich egal. „Da kann man sich nichts von kaufen“, stellt er klar. Zufrieden machen ihn aber andere Dinge.