vor 51 Min.

TSV Rain will sein „Spielglück erarbeiten“

Plus Der TSV Rain ist in akuter Abstiegsgefahr. Kapitän David Bauer spricht über die Stimmung im Team und über den Gegner am Ostermontag, Drittliga-Absteiger Türkgücü München.

Von Stephanie Anton

Etwas fehlt beim TSV Rain, das ist angesichts der jüngsten Ergebnisse klar. Der Fußball-Regionalligist findet sich mittlerweile im Tabellenkeller mit 29 Punkten auf Rang 18 wieder – ein direkter Abstiegsplatz. Trainer Maximilian Käser wie auch Kapitän David Bauer betonen, die spielerische Leistung sei gut. So auch im jüngsten Spiel gegen Wacker Burghausen, als die Tillystädter vor allem in der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten erspielten, bei denen allerdings nichts Zählbares heraussprang. Besser machte es der Gegner: In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit zeigten sich die Hausherren immens effektiv und trafen gleich dreimal. Käser resümierte: „Wir müssen in der Defensive besser verteidigen!“

TSV Rain trifft auf Türkgücü München - und seinen Ex-Keeper

Das Spiel wurde nun aufgearbeitet und das Team zog seine Schlüsse daraus, wie Kapitän David Bauer sagt. Die Mentalität sei jedenfalls nicht das Problem: „Die Stimmung untereinander passt. Wir müssen uns aber das Spielglück wieder erarbeiten. Die Jungs machen es eigentlich gut. Ich bin zuversichtlich, dass das am Montag klappt!“

