TSV Rain: Wo Greppmeir und Gutia in der neuen Saison kicken

Spieler des TSV Rain wechseln zur Konkurrenz. Die Ziele von Jonas Greppmeir und Kevin Gutia stehen fest.

Nachdem bereits feststeht, dass Trainer Maximilian Käser sowie etliche Fußball-Spieler den TSV Rain im Sommer verlassen, wird nun allmählich bekannt, wohin für die Regionalliga-Kicker die Reise geht. Kevin Gutia wechselt zum Liga-Konkurrenten FC Pipinsried, der aktuell auf dem vorletzten Platz steht und wahrscheinlich in die Bayernliga absteigen wird. Der 25-Jährige war erst im vergangenen Sommer an den Lech gewechselt und bestritt bislang 28 Partien. Dabei schoss der Mittelfeldspieler fünf Tore, unter anderem das jüngste 1:0 gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München.

Ebenfalls weggehen wird Mittelstürmer Jonas Greppmeir, er wechselt im Sommer zum Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg. Der 24-jährige Dasinger erzielte vergangene Saison in 38 Einsätzen 14 Treffer, in der laufenden Runde hat er in 20 Einsätzen sechsmal eingenetzt. Insgesamt vier Jahre verbrachte Greppmeir in Rain, nachdem er im Sommer 2019 vom FC Augsburg II zu den Blumenstädtern gekommen war. Greppmeir wurde im Nachwuchs des FC Augsburg ausgebildet. (AZ)