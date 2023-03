TSV Wemding dreht die Partie gegen Kicklingen

Sieg, Remis und Niederlage in den Nachholspielen für die drei Teams der Fußball-Kreisliga Nord aus dem südlichen Landkreis.

Während der TSV Wemding im Nachholspiel der Kreisliga Nord gegen Kicklingen gewann und somit drei Punkte mitnahm, ergatterte Buchdorf zumindest noch einen Punkt in Marktoffingen. Der FC Mertingen ging beim 0:4 leer aus.

Not-Elf des TSV Wemding überzeugt mit viel Einsatz

TSV Wemding – SV Kicklingen-Fristingen 2:1 (0:1). Am Ende des Nachholspiels gegen den SV Kicklingen-Fristingen durften die Spieler des TSV Wemding über drei hart erkämpfte Punkte für den Klassenerhalt jubeln. Im ersten Durchgang tat sich vor den Toren relativ wenig. Die Not-Elf der Gastgeber überzeugte mit viel Einsatz, spielerisch war auf beiden Seiten Luft nach oben.

Den ersten Wemdinger Abschluss hatte Julian Hönle, der aus dem Getümmel heraus an Gäste-Schlussmann Christopher Jung scheiterte (10.). Auf der Gegenseite konnte die Heim-Abwehr nach einer Ecke gemeinsam in höchster Not klären. Kurz vor der Pause bot sich dem TSV nach einer Hereingabe von Florian Veit die Großchance zur nicht unverdienten Führung, doch Max Dinkelmeier verzog frei stehend. Die fast logische Konsequenz: Jonas Manier erzielte im Gegenzug nach schönem Zuspiel das 0:1 (40.).

Kurz nach Wiederbeginn drehte der TSV mit einem Doppelschlag die Partie. Zunächst setzte sich Veit außen gegen mehrere Verteidiger durch und seine Hereingabe brauchte Sandro Morena nur noch einzuschieben (51.). Wenig später war es Hönle, der ganz ähnlich Veit bediente, der aus kurzer Entfernung den Ball zur Führung über die Linie drückte. Nun blieb die Heimelf dran. Spielertrainer Chris Luderschmid hatte Torhüter Jung schon hinter sich gelassen, verfehlte aus spitzem Winkel das Tor und der Nachschuss von Veit klatschte an den Pfosten (60.). In der Folge hatte der TSV die Begegnung weitgehend im Griff, ließ kaum etwas zu, vergab aber einige gute Konterchancen. Dann hätte Manier fast erneut zugeschlagen, Torwart Kim Weiß verhinderte den Ausgleich (85.). In der hektischen Schlussphase mit Nickeligkeiten auf beiden Seiten sahen die Gäste noch zweimal Gelb/Rot und der TSV brachte den Erfolg über die Zeit. (unf)

Buchdorf/Daiting profitiert von schlechter Chancenverwertung Marktoffingens

FSV Marktoffingen – SG FSV Buchdorf/Daiting 1:1 (0:0). In den ersten zehn Minuten hatten die Gäste mehr vom Spiel. Ein Freistoß aus 25 Metern, der knapp übers Tor gelenkt wurde, führte zu einem Eckball, der von Jan-Niklas Jung aus kurzer Distanz aufs Tor gebracht wurde und von Torwart Patrick Dauser auf der Linie geklärt wurde. In der 18. Minute sah man aufseiten der Gastgeber einen Elfmeter an Tim Seitz, doch der Schiedsrichter sah die Sache anders. In der 23. Minute reagierte Seitz nach Pass von Lukas Meyer zu langsam. In der 50. Minute fiel die Gästeführung durch Jung – die Marktoffinger hatten zuvor ein Foul an Heimkeeper Dauser gesehen, das jedoch nicht geandet wurde. Die Rieser glichen in der 58. Minute durch Alexander Kirchenbauer aus, der eine Flanke des eingewechselten Hannes Reichherzer einköpfte. In der 75. Minute köpfte Kirchenbauer einen Eckball knapp am Tor vorbei. Wenig später vergab Reichherzer die Führung des FSV Marktoffingen, als er allein vor dem Tor vergab. Auch Timo Willig gelang dies nicht (88.), da er den Ball allein vor dem Tor nicht am Gäste-Torwart vorbeibrachte. Aufgrund der schlechten Chancenverwertung der Heimmannschaft ging das Unentschieden in Ordnung. (AZ)

TSV Hainsfarth demontiert den FC Mertingen

TSV Hainsfarth – FC Mertingen 4:0 (1:0). Im Nachholspiel hat die Heimmannschaft einen verdienten Heimsieg erkämpft. Schon nach 13. Minuten vollendete Luca Stropek zur Heimführung. Bis zur Pause war die Partie ausgeglichen. Mit seinem Fernschuss überwand Martin Hoffmann (48.) den Gästekeeper zum 2:0. Die Gäste bemühten sich erfolglos um den Anschlusstreffer. Nach einem tollen Solo erzielte Jannik Gramm das vorentscheidende 3:0 in der 68. Minute. Kurz vor dem Abpfiff war nach einer Ecke Dennis Schröppel zum 4:0 erfolgreich. (AZ)