TSV Wemding fährt verdienten Heimsieg gegen Donaumünster ein

Plus 3:1-Sieg lässt das Team in der Tabelle klettern. Remis für Mertingen. Buchdorf und Riedlingen kassieren herbe Pleiten.

Der TSV Wemding ging im Duell mit Donaumünster als Sieger vom Platz und konnte somit verdient drei Punkte einfahren. Bezirksliga-Absteiger FC Mertingen konnte zwar nach der jüngsten Pleite punkten, kam zu Hause gegen Oettingen aber auch nicht über ein 1:1 hinaus. Deutliche Niederlagen kassierten die Teams aus Riedlingen und Buchdorf/Daiting.