Kreisliga Nord: TSV Wemding feiert spektakuläres 4:3

Plus Wemding liefert sich offenen Schlagabtausch mit Buchdorf/Daiting. Mertingen wartet nach 0:2-Niederlage gegen Reimlingen weiterhin auf den ersten Heimsieg.

Der TSV Wemding feiert seinen ersten Heimsieg: Mit 4:3 haben sich die Mannen von Chris Luderschmid gegen Buchdorf/Daiting durchgesetzt. Die SG Alerheim gewinnt nach dem Sieg gegen Riedlingen vergangene Woche zuhause das Spitzenspiel gegen Maihingen mit 3:1 und übernimmt so die Tabellenspitze. Riedlingen muss sich gegen Nördlingen mit 1:4 geschlagen geben.

Deiningen – TSV Hainsfarth 2:3 (1:1). Bereits mit der ersten Torchance konnten die Gäste durch Elias Leberle in Führung gehen (10.). Kurz vor der Pause dann der Ausgleich für die Hausherren: Marvin Löflad traf mit einem satten Schuss ins lange Eck (44.). Nach dem Seitenwechsel reagierte Deiningen nach einem Pfostenschuss von Hainsfarth zu schläfrig und konnte den Nachschuss von Jonas Babel zum 1:2 nicht verhindern. In der 75. Spielminute gab es durch einen Freistoß die Chance zum erneuten Ausgleich. Doch Maximilian Jung fischte den Schuss von David Chlebisz aus dem Kreuzeck. Der TSV reagierte und Benjamin Taglieber traf zum 1:3 (79.). Nur drei Minuten später fiel das Tor zum 2:3-Endergebnis: Sascha Hof traf nach einem Eckball aus der Distanz. Zuschauer: 154. (spvgg)