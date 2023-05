TSV Wemding hält aus eigener Kraft die Klasse

Der TSV Wemding siegt 2:0 gegen den FC Mertingen im Saisonfinale der Kreisliga Nord. Donaumünster unterliegt, Remis zwischen Riedlingen und Buchdorf/Daiting.

Ein glückliches Ende nahm die überaus durchwachsene Fußballsaison in der Kreisliga Nord für den TSV Wemding. Mit dem 2:0-Sieg im letzten Spiel gegen den FC Mertingen machte das Team von Spielertrainer Chris Luderschmid den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt. Der Blick auf die Konkurrenten im unteren Tabellendrittel war somit nicht mehr notwendig. Der bereits feststehende Absteiger Donaumünster verlor die Partie gegen Aufsteiger Alerheim knapp. Riedlingen und Buchdorf/Daiting trennten sich unentschieden.

TSV Wemding – FC Mertingen 2:0 (0:0). Die Fußballer des TSV Wemding gewannen ihr letztes Saisonspiel mit 2:0 gegen den FC Mertingen. Die Gäste aus Mertingen begannen druckvoll und störten die Wemdinger früh im Spielaufbau. So erarbeiteten sie sich Torchancen, die letztendlich aber ungefährlich waren. Im weiteren Verlauf des Spiels kam die Heimelf besser in die Partie, setzte sich immer wieder über die schnellen Außenspieler durch, verpasste jedoch den Führungstreffer. Gegen Ende der ersten Halbzeit hatte der Wemdinger Florian Veit die beste Torgelegenheit, Sebastian Poppe parierte allerdings stark.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann der verdiente Führungstreffer für die Wallfahrtstädter: Sandro Morena wurde mit einem schönen Pass von Daniel Haller in Szene gesetzt und überwand den Mertinger Schlussmann mit einem sehenswerten Heber (51.). Gegen Mitte der zweiten Halbzeit die Entscheidung: Florian Veit war schneller als sein Gegenspieler, und die flache Hereingabe lenkte Mertingens Abwehrspieler Christoph Haas unglücklich ins eigene Tor (72.). In der Schlussphase hielt Wemdings Torwart mit zwei starken Paraden den 2:0-Endstand fest. (tsv)

SV Donaumünster-Erlingshofen – SC Alerheim 1:2 (1:0). Im letzten Spiel in der Kreisliga verlor Donaumünster am Schluss verdient gegen Aufsteiger Alerheim. Bereits in der ersten Minute verhinderte Heimkeeper Kevin Abold die Führung der Gäste. Trotz einiger personeller Ausfälle bestimmte die Heimmannschaft das Spielgeschehen. In der 27. Minute erzielte Thomas Kastenmayer nach einem Querpass von Michael Jenuwein die Führung. Die Gastmannschaft bestimmte fortan das Spielgeschehen, konnte die sich bietenden zahleichen Torgelegenheiten aber nicht nutzen.

In der zweiten Halbzeit drängte Alerheim auf den Ausgleich und scheiterte immer wieder an Keeper Abold oder an der vielbeinigen Abwehr der Hausherren. In der 62. Minute verweigerte der Schiedsrichter nach einem Foul an Marco Ritter der Heimmannschaft einen Elfmeter. In Gegenzug erzielten die Gäste den Ausgleich. Nach einem unnötigen Ballverlust schob Sebastian Hertle das Leder aus kurzer Entfernung ins Tor. Dann hatte Jürgen Sorg die Chance zur Führung. Sein Schuss ging jedoch knapp am Pfosten vorbei. In der 72. Minute ging Alerheim durch einen direkt verwandelten Freistoß von Sebastian Hertle in Führung. Danach hätte das Ergebnis höher ausfallen können. (svde)

SpVgg Riedlingen – SG Buchdorf/Daiting 2:2 (2:1). Im letzten Saisonspiel ging es für beide Teams aus dem Altlandkreis nur noch um einen ordentlichen Abschluss der Spielzeit, wobei die Heimelf ihren ersten Heimsieg der Frühjahrsrunde einfahren wollte. Die Gäste aus Buchdorf begannen druckvoll und die Riedlinger Defensive musste sich in dieser Phase erst einmal sammeln. Das erste Erfolgserlebnis hatte die Stadtteilelf, die immer wieder Nadelstiche durch die löchrige Gästeabwehr setzen konnte. So setzte Fabian Kundinger Johannes Vogel in Szene, der mit einem sehenswerten Abschluss in das Kreuzeck die 1:0-Führung für die Riedlinger bestellte (11.).

Als Folge daraus übten die Gäste nun mehr Druck aus. War der zuerst erzielte vermeintliche Ausgleich noch ein Abseitstreffer, fiel dieser dann tatsächlich in der 38. Minute, als Szilard Süveges alleine vor Torhüter Konstantin Hengstebeck auftauchte und eiskalt zum 1:1 einnetzte. Während in der Folge kurz vor der Halbzeit Nils Nocke noch freistehend vor dem Tor vergab, machte es sodann Riedlingens Kapitän Fabian Anzenhofer besser, als er drei Gegenspieler düpierte und überlegt zur 2:1-Pausenführung einnetzte. (42.).

In Durchgang zwei machten die Gäste überwiegend das Spiel, viele zweite Bälle wurden von den Riedlingern im Mittelfeld abgeschenkt. Trotzdem blieben die Hausherren gefährlich und hatten einige gute Chancen durch Kundinger und Anzenhofer, das dritte Tor wollte jedoch nicht fallen. Dies rächte sich, denn Andreas Maier glich für die Gäste aus Buchdorf/Daiting in der 64. Minute aus abseitsverdächtiger Position zum 2:2-Endstand aus. Angesichts der Bedeutung dieses letzten Saisonspiels und des gesamten Spielverlaufs ging dieses schiedliche Remis insgesamt in Ordnung. (spvgg)