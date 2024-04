Fußball

vor 21 Min.

TSV-Wemding-Trainer Luderschmid: „Wir brauchen noch sieben Punkte“

Plus Fußball: Wemdings Trainer Chris Luderschmid spricht über den Saisonendspurt, seinen Gesundheitsstand nach Verletzung und das kommende Spiel gegen Mertingen.

Am Karsamstag gegen Marktoffingen mussten Sie nach hartem Einsteigen eines Gegners angeschlagen ausgewechselt werden. Danach haben Sie einige Spiele gefehlt und am vergangenen Wochenende erstmals wieder aktiv eingegriffen. Was war das für eine Verletzung und sind Sie wieder hundertprozentig fit?

Chris Luderschmid: Ich habe mir die Kapsel im linken Sprunggelenk gerissen. Komplett fit bin ich noch nicht. Aber ich werde versuchen, meiner Mannschaft mit Kurzeinsätzen zu helfen.

