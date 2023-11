Fußball

vor 48 Min.

TSV Wemding verschärft Oettingens Krise

Bereits am Samstag hat der TSV Oettingen (in Rot, hier Quentin Rudewig im Zweikampf mit Florian Veit) mit 0:2 gegen den TSV Wemding verloren. Für die Oettinger war es das neunte Spiel in Folge ohne Sieg.

Plus Fußball Kreisliga Nord: Der TSV Wemding siegt mit 2:0, damit bleibt Oettingen zum neunten Mal in Folge sieglos. Marktoffingen feiert Kantersieg gegen Buchdorf.

Artikel anhören Shape

Am 17. Spieltag der Kreisliga-Saison setzt der TSV Oettingen seine Talfahrt fort. Mit dem neunten sieglosen Spiel in Serie gegen den TSV Wemding sitzen die einstigen Aufstiegsaspiranten nun im unteren Drittel der Tabelle fest. Der FSV Marktoffingen hingegen bleibt zum fünften Mal in Folge ungeschlagen und feiert einen Kantersieg gegen die SG Buchdorf/Daiting.

Wegen schlechter Platzverhältnisse wurden die Partien FC Maihingen – FSV Reimlingen, SpVgg Deinigen – TSV 1861 Nördlingen II und FC Mertingen – SSV Höchstädt in das Frühjahr verlegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .