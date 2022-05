Verrückte Konstellation in der Kreisklasse Nord I

Sechs Mannschaften waren im Rennen um den Abstiegs-Relegationsplatz punktgleich. Der TSV Monheim darf jubeln.

Während sich mit der SG FSV Buchdorf/Daiting und der SG Alerheim der Meister und Vizemeister der Kreisklasse Nord I einen unterhaltsamen Sommer-Kick lieferten, gab es im Rennen um den Abstiegs-Relegationsplatz am Ende eine höchst spannende Situation. Gleich sechs Teams waren punktgleich. Dazu gehörte auch der TSV Monheim. Den Jurastädtern reichte aber ein 1:1 gegen die SG TSV Wolferstadt/Wemding, um den Ligaverbleib bejubeln zu können. Aufgrund der direkten Vergleiche traf es am Ende die SpVgg Ederheim, die auf Rang 13 rutschte und nun noch um den Klassenerhalt bangen muss.

SG FSV Buchdorf/Daiting – SG Alerheim 3:2 (2:2). Meister und Vize zeigten eine unterhaltsame und gutklassige Partie. Die Heimelf ging gleich mit der ersten offensiven Aktion in Führung. Nach einer schönen Kombination schob Niko Kastner zum 1:0 ein (7.). Doch Alerheim schlug ebenso schnell zurück. Tobias Stelzle verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich. Albert Kaiser setzte sich nach einer knappen halben Stunde gegen drei Gäste-Akteure durch und nach Doppelpass mit Kastner vollstreckte er zum 2:1. Den möglichen erneuten Ausgleich verhinderte dann Heim-Torhüter Johannes Schwertberger, doch mit dem Pausenpfiff war Sebastian Hertle aus zehn Metern zum 2:2 erfolgreich.

Nach dem Seitenwechsel verpasste zunächst Andreas Maier die erneute Führung. Danach war es eine ausgeglichene Partie mit nur noch wenigen Gelegenheiten. Als alle schon mit einem leistungsgerechten Remis rechneten, gelang Simon Lux in der Nachspielzeit doch noch der Siegtreffer. (fsv)

SG Flotzheim/Fünfstetten – TSV Mönchsdeggingen 2:4 (2:4). Es war eine zerfahrene Partie, in der am Ende die Gäste-Elf drei Punkte mit nach Hause nahm. Strittige Schiedsrichterentscheidungen heizten die Stimmung im Spielverlauf unnötig auf. Die SG wirkte zu Beginn abwesend und kassierte bereits in den ersten Spielminuten zwei Gegentore (Philipp Beck, 7., und Dominik Mecko, 9.). Nach einer halben Stunde gelang Sven Söllner der Anschlusstreffer, doch kurz vor der Halbzeit erhöhten die Gäste durch Florian Meyer auf 1:3. Nach dem Wiederanpfiff gelang Denis Meyr ein Sonntagstreffer aus 40 Metern zum 2:3, doch nur kurz darauf markierte Stefan Wurm den 2:4-Endstand. (fsv)

TSV Monheim – SG TSV Wolferstadt/Wemding 1:1 (1:0). Die Zuschauer sahen ein hart umkämpftes Spiel, bei dem es für den TSV Monheim noch darum ging, nicht auf den Relegationsplatz abzurutschen. Die SG machte es den Hausherren aber nicht einfach und wurde vor allem durch Standards immer wieder gefährlich.

Lesen Sie dazu auch

Der TSV kam ebenfalls regelmäßig zu guten Situationen. Nach einer Ecke sorgte Lukas Felbinger per Kopfball für die Führung des TSV (7.). Nach der Halbzeit ließen die Gäste aber keinesfalls nach und glichen nach einem sehenswerten Schuss von Eddie Fischer aus. Danach hatten beide Mannschaften noch gute Gelegenheiten, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen, es blieb aber letztendlich beim gerechten Unentschieden. (tsv)

FSG Mündling-Sulzdorf – SV Schwörsheim-Munningen 1:4 (1:2). Die Heimelf startete offensiv und hatte mit Michael Fritz früh die Chance auf das 1:0. In der 18. Minute gelang dann Nico Käfer ein Traumfreistoß zur Führung der Heimelf. Gleich im Gegenzug bekam der SV einen Elfmeter zugesprochen, den Daniel Eber zum Ausgleich nutzte. Kurz vor der Pause gingen die Gäste durch Sebastian Ziegler in Führung. Bis dahin war die Partie noch weitestgehend ausgeglichen.

Nach einer Stunde erhöhte wieder Ziegler zum 1:3. Der Endstand zum 1:4 folgte in der 86. Minute. Insgesamt hatte die Heimelf den Gästen in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegenzusetzen und bestritt verdient das vorerst letzte Spiel in der Kreisklasse. (fsg)