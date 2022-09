VfB Oberndorf fährt verdienten Heimsieg ein

SpVgg Altisheim-Leitheim holt wichtigen Dreier in Steinheim im Kellerduell der Kreisklasse Nord II. Eggelstetten hat gegen den Tabellenführer nichts zu bestellen.

Die SpVgg Altisheim-Leitheim hat das Kellerduell in der Fußball-Kreisklasse Nord II gegen den SSV Steinheim mit 3:1 gewonnen und sich aus der Abstiegszone befreit. Der VfB Oberndorf kommt so langsam in die Spur, das Team gewann Zuhause gegen den starken SV Ehingen-Ortlfingen. Der SV Eggelstetten blieb dagegen beim 0:4 gegen Spitzenreiter Schretzheim chancenlos.

VfB Oberndorf - SV Ehingen-Ortlfingen 2:0 (1:0). In einer rasanten Partie war den Hausherren die erste Chance vergönnt, Tobias Miller verpasste jedoch knapp die Hereingabe von Fabian Kretschmer. Nach einer knappen Viertelstunde war es dann doch Miller, welcher nach einem sehenswerten Spielzug den VfB mit 1:0 in Führung brachte. Weiter gab es Chancen auf beiden Seiten, mit dem 1:0 ging es jedoch in die Pause. Nach einer knappen Stunde erhöhte Christian Neubaur durch einen satten Schuss zum 2:0 für die Heimelf. Im restlichen Spielverlauf ließ der VfB nichts mehr anbrennen und konnte am Ende einen hoch verdienten 2:0-Heimsieg feiern. (vfb)

Altisheim befreit sich aus dem Tabellenkeller

SSV Steinheim – SpVgg Altisheim-Leitheim 1:3 (1:2). In einer sehr durchwachsenen Partie ging die Heimelf in der 20. Minute durch Nico Wagner in Führung. Bereits fünf Minuten später glich Altisheim durch Johannes Förg aus. In der Folge kam Altisheim besser ins Spiel und erzielte durch Valentin Ricker noch vor der Pause das 2:1. Nach der Pause versuchte Steinheim noch das Blatt zu wenden. Jegliche Hoffnung auf einen Punktgewinn nahm in der 91. Minute wiederum Valentin Ricker mit dem 3:1 für die Gäste. (dz)

SV Eggelstetten – BC Schretzheim 0:4 (0:2). Der Tabellenführer gewann gegen eine stark ersatzgeschwächte Heimmannschaft auch in dieser Höhe verdient mit 4:0. Nach einigen vergebenen Torchancen dauerte es bis zur 27. Minute ehe Torjäger Jonas Behringer platziert aus 20 Metern zum 0:1 einschoß. In der 42. Minute war es wiederum Behringer welcher überlegt aus fünf Metern zum 0:2 einköpfte. Die zweite Halbzeit war gerade sieben Minute alt, als Martin Schromm aus fünf Metern zum vorentscheidenden 0:3 einschob. Danach verwalteten die Gäste ihre Führung bis zur 82. Minute, ehe Jonas Behringer mit seinem dritten Tor des Tages für den 0:4 Endstand sorgte. Der SVE muss hoffen, dass sich sein Lazarett lichtet, um wieder in der Kreisklasse zu punkten. (sve)

