VfB Oberndorf hat erstmals das Nachsehen

Die Erfolgsserie der Kicker des VfB Oberndorf in diesem Jahr endet zu Hause mit einem 0:2 gegen das Kreisklassen-Top-Team Schretzheim. Auch Eggelstetten und Altisheim können an diesem Wochenende nicht jubeln.

Der VfB Oberndorf musste sich am Wochenende erstmals in diesem Kalenderjahr geschlagen geben, das 0:2 gegen Aufstiegsaspirant Schretzheim war das Ende der bisherigen Erfolgsserie. Niederlagen mussten auch der SV Eggelstetten (bei Tabellenführer Höchstädt) und die SpVgg Altisheim-Leitheim hinnehmen.

VfB Oberndorf – BC Schretzheim 0:2 (0:0). Es dauerte knapp zehn Spielminuten, bis den knapp 120 Zuschauern die erste Chance geboten wurde: Christian Neubaur scheiterte frei stehend vor dem Gäste-Keeper. Kurz vor dem Seitenwechsel traf Schretzheims Jonas Behringer nur den Pfosten. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff brachte Martin Schromm die Gäste mit 0:1 in Führung. Das Chancenplus lag im weiteren Verlauf klar bei den Gästen, kurz vor Ende traf Gabriel Scharf zum 0:2-Endstand für den BCS. (hoe)

SSV Höchstädt – SV Eggelstetten 2:1 (1:1). Die Gäste waren beim Spitzenreiter nah dran an einem Punktgewinn. Zwar ging die zuletzt etwas aus dem Tritt geratene Heimelf Mitte des ersten Durchgangs durch Benedikt Wurm in Führung. Doch kurz vor der Pause gelang Florian Schefstos der Ausgleich für den SVE. Direkt nach Wiederbeginn nutzte Patrick Wanek einen Elfmeter, um den Favoriten wieder in Führung zu bringen. Danach blieb die Partie bis zum Schluss offen. Höchstädt musste am Ende noch eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe überstehen, bevor der wichtige Erfolg im Aufstiegsrennen eingefahren war. (dz)

SV Wortelstetten – SpVgg Altisheim-Leitheim 4:1 (1:0). Im neu benannten Alois-Miller-Stadion setzte sich der gastgebende SVW eindrucksvoll durch. Ins Blickfeld rückten dabei die Fech-Buben, die für alle vier Treffer an diesem Tage verantwortlich zeichneten. Tobias Fech sorgte für die 1:0-Pausenführung. Nach Seitenwechsel verstärkte die Heimelf ihre Bemühungen und erhöhte durch Tobias und Thomas Fech auf 3:0. Altisheim verkürzte danach durch Luca Jurida auf 1:3, mehr gelang den Gästen jedoch nicht. Stattdessen machte Tobias Fech mit dem 4:1 endgültig alles klar. (doze)