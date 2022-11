Fußball

19:10 Uhr

VfB Oberndorf setzt noch mal ein Ausrufezeichen

Plus Mit einem 2:0-Sieg beim Dritten Wertingen II geht es in die Pause. Remis für SVE, Niederlage für Altisheim-Leitheim.

Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage – mit dieser gemischten Bilanz verabschieden sich die drei DZ-Vertreter in der Fußball-Kreisklasse Nord II in die Winterpause. Bester des Trios ist der VfB Oberndorf, der nach einem 2:0-Sieg beim Tabellendritten TSV Wertingen II die Herbstrunde als Sechster beendet. Der SV Eggelstetten (2:2 gegen Binswangen) und die SpVgg Altisheim-Leitheim (1:3-Niederlage in Unterthürheim) belegen punktgleich die Ränge acht und neun. Beide haben einen ordentlichen Sicherheitsabstand zu den unteren Rängen. An der Spitze liefern sich Höchstädt und Schretzheim weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

