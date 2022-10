Fußball

Viel Offensivkraft kehrt zum TSV Rain zurück

Plus Dem TSV Rain fehlte es zuletzt an Durchschlag in der Offensive. Das könnte sich zum Spiel gegen den TSV Aubstadt nun ändern.

Von Fabian Kapfer

Eine normale Trainingswoche ist derzeit für die Fußballteams in der Regionalliga Bayern keine Selbstverständlichkeit. Manchmal waren es in den vergangenen Wochen drei Spiele in sieben Tagen, die zu absolvieren waren. Mehrere Einheiten waren in dem kurzen Zeitraum kaum möglich. Nun durfte sich Rains Trainer Martin Weng jedoch über eine ganze Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den TSV Aubstadt am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) freuen. Weng sagt: „Wir konnten das auf jeden Fall nutzen und hatten definitiv eine sehr gute Intensität drin.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

