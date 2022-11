Viele Chancen reichen dem TSV Rain II nicht zum Torerfolg

Plus Der TSV Rain II unterliegt Schlusslicht Nördlingen II mit 0:1 und erweitert seine schlechte Auswärtsbilanz.

Der TSV Rain II bleibt eine der erfolglosesten Mannschaften der Fußball-Bezirksliga Nord, soweit es die Auswärtsbilanz betrifft. Beim TSV Nördlingen II unterlagen die Rainer 0:1, was für die Rieser den ersten Saisonsieg im 18. Spiel bedeutete.