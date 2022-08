Fußball

Von Florida aus den TSV Rain im Blick

Plus Wieso Wolfgang Lepschy aus den USA jedes Spiel des Fußball-Regionalligisten verfolgt. Dieser trifft in der englischen Woche nun auf den 1. FC Nürnberg II.

Von Stephanie Anton

Der hiesige Fan des TSV Rain kann sich für gewöhnlich am Wochenende um 14 Uhr oder auch mal am Abend im Rainer Georg-Weber-Stadion einfinden, um die Heimspiele seines Herzensvereins zu verfolgen. Nicht so Wolfgang Lepschy. Der 54-Jährige muss sich dafür den Wecker stellen, den wenn der TSV Rain am Nachmittag kickt, ist es bei ihm 8 Uhr morgens. Er wohnt seit 1997 in Florida und ist glühendster Anhänger des Regionalligisten aus der Tillystadt.

