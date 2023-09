Fußball

SV Wechingen nach 4:0 gegen SV Otting neuer Ligaprimus

Der SV Wechingen (in Grau) behielt gegen den SV Otting am Ende die Oberhand und gewann 4:0.

Plus Wallerstein patzt gegen Tagmersheim und rutscht auf Rang zwei. TKSV und Maihingen II weiter punktlos.

Der SV Wechingen ist neuer Spitzenreiter der Fußball-A-Klasse Nord. Nach einem 2:4-Sieg am letzten Spieltag zogen die Fischer-Schützlinge dank dem deutlichen 4:0-Heimsieg gegen den SV Otting am SC Wallerstein vorbei. Die favorisierten Rieser mussten sich Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau mit 1:2 geschlagen geben. Weiterhin vorne mischt Wörnitzstein-Berg II nach einem 4:1-Erfolg über Nähermemmingen/Baldingen mit. Die Heimpartie Ederheims gegen Maihingen II entfiel, da die Gäste nicht antraten.

Eintracht T.R.B. – SC Wallerstein 2:1 (1:1). Die Eintracht gewann verdient. Zunächst gingen die Gäste aber in Führung (5.). Dabei sah die Eintracht-Abwehr nicht gut aus, denn Patrick Schwegler verlor im eigenen Strafraum den Ball und Johannes Hoffmann musste den Ball nur noch einschieben. In der Folge kam die Heimelf aber besser in Tritt und Nico Weigel erzielte den Ausgleich (10.). Kurz vor Spielende fiel der 2:1-Siegtreffer durch Florian Böswald. Die Gäste versuchten danach alles, allerdings ohne zwingend zu sein. Zuschauer 80. (AZ)

