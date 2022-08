Fußball

17:30 Uhr

Wenn Torjäger einen Lauf haben: Armin Janik und Jürgen Sorg berichten

Plus Armin Janik ist kürzlich 40 geworden. Dennoch trifft er wie am Fließband. Wie geht das? Auch beim SVDE bleibt das Toreschießen derzeit an einem Spieler hängen.

Sicher ist Armin Janik vielen Fußballfans ein Begriff. Schließlich geht der Angreifer schon lange in der Region auf Torejagd. Der ehemalige Bayernliga-Spieler hat laut Fupa für seine bisherigen Mannschaften Nördlingen, Rain, Buchdorf und Kaisheim in den verschiedensten Spielklassen in 414 Partien stolze 282 Tore erzielt. In der aktuellen Saison stehen für den Spielertrainer des SV Kaisheim schon wieder 13 Treffer nach vier Partien in der B-Klasse West 3 zu Buche. Beim 5:0 gegen den SSV Steinheim II netzte der quirlige Mittelstürmer am Sonntag doppelt ein und schoss so sein Team an die Tabellenspitze – und das, obwohl Janik am 4. August seinen 40. Geburtstag feierte. Was ist also das Geheimnis des Goalgetters?

