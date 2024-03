Fußball

Wer gewinnt das Meisterrennen in der Kreisklasse Nord 1?

Plus TSV Monheim und der SV Mauren liefern sich ein Duell um den Aufstieg - mit womöglich echtem Finale. Wolferstadt/Wemding II hofft mit neuem Trainer auf Rettung.

Von Thomas Unflath

Mit einigen Nachholspielen startet die Kreisklasse Nord 1 der Fußballer an diesem Wochenende ins neue Jahr. Auch fünf der sechs Mannschaften aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries sind am Sonntag gleich gefordert. Nur Spitzenreiter SV Mauren hat bislang alle Begegnungen absolviert und greift erst kommende Woche ins Geschehen ein.

Es kann gut sein, dass der SVM sein Spiel bei Niederhofen-Hausen am 24. März nur noch als Tabellenzweiter bestreitet. Denn Verfolger TSV Monheim hat bei einem Punkt Rückstand zwei Spiele weniger ausgetragen. „Die Tabelle sagt alles. Ich denke, dass wir oben bis zum Schluss in Schlagdistanz bleiben“, äußert sich SVM-Coach Harald Leinfelder über die Aussichten. Dabei bezieht er auch den Dritten Mönchsdeggingen noch mit ein. Für das kleine Dorf sei die starke Saison bisher eine „tolle Sache“, der Zusammenhalt passe. Nur er komme von außerhalb Maurens. Mit der Vorbereitung ist Leinfelder zufrieden, unter anderem gab es ein Trainingslager am Gardasee mit besten Bedingungen. Nur einige Verletzte trüben derzeit das Bild. Der Coach hat bereits den letzten Spieltag im Blick: Am 1. Juni gastiert Mauren in Monheim. „So ein direktes Finale, das wäre schon etwas Besonderes“, hofft er auf ein bis dahin enges Rennen.

