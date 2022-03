Wer steigt in die Kreisliga auf? Riedlingen hat die besten Kartentapfheim

Plus Vier Teams aus dem Donau-Ries-Kreis gehören zur Spitzengruppe der Kreisklasse Nord 2. Doch die große Unbekannte heißt Corona. Ein Klub hat große Abstiegssorgen.

Während Spitzenreiter SpVgg Riedlingen und Schlusslicht SV Genderkingen aufgrund ihrer bereits absolvierten Partien am Wochenende noch ihre Vorbereitung verfeinern können, greifen die weiteren Mannschaften der Kreisklasse Nord II aus dem Donau-Ries-Kreis bereits bei den anstehenden Nachholspielen ein. Bis auf den SV Eggelstetten im gesicherten Mittelfeld haben sämtliche Teams noch ihre Chancen mit Blick auf die vorderen Ränge oder wollen im Abstiegskampf alles für die Rettung versuchen.